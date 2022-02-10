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Готовим полезные диетические котлеты: что добавить в блюдо

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Четверг 10 февраля 2022 18:55
Готовим полезные диетические котлеты: что добавить в блюдо Рецепт диетических котлет (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Если вы худеете, то это блюдо вам точно понравится. Как известно, куриное мясо считается диетическим и наименее жирным. Поэтому из него прекрасно получатся не слишком калорийные котлеты с овощами.

Рецептом полезных котлет с овощами в духовке поделилась в кулинарном блоге "pp.brokkoli" в Instagram.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • куриный фарш - 800 г;
  • лук - 1 шт;
  • морковь - 1 шт;
  • кабачок - 1 шт;
  • рис - 100 г;
  • яйца - 1 шт;
  • соль;
  • сухой чеснок;
  • сладкая паприка.

Способ приготовления:

Сначала нужно измельчить лук, и морковь натереть на терке. Затем обжарить лук до золотистости, после чего добавить морковь и тушить до мягкости.

После этого нужно рис отварить до полуготовности.

Возьмите цукини и натрите на крупной терке и посолите. Отцедите, чтобы вышла лишняя влага.

Соедините все необходимые ингредиенты для котлет и добавьте специи.

Дальше сформируйте котлеты, выложите на противень и запекайте в духовке при температуре 180 градусов 25-30 минут.

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