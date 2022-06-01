Готовим пикантные помидоры по-корейски: овощи, немного специй и минимум времени!

Помидоры по-корейски - отличная альтернатива салатам, которыми мы любим себя баловать в весенне-летнее время. Нарежьте овощи, приправьте специями, дайте постоять минут 20, и вкусная ароматная закуска готова!
Как приготовить помидоры, рассказала украинский блогер Alina FooDee.
Помидоры нарежьте на небольшие дольки.
Мелко нарежьте базилик и укроп.
Измельчите чеснок и острый перец.
Смешайте зелень, чеснок, острый перец, сахар, соль, уксус, черный молотый перец и растительное масло.
Аккуратно выложите помидоры в форму. Распределите маринад сверху по помидорам.
Накройте крышкой, поставьте в холодильник минимум на 15-20 минут, чтобы помидоры промариновались.
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