Не готов рекомендовать: Комаровский "разнес" популярные препараты для детей

Доктор Комаровский рассказал, можно ли вылечить насморк ребенку при помощи популярных противовирусных препаратов - оксолиновой мази и капель с интерфероном. Педиатр опубликовал на своей странице в Instagram соответствующее видео, в котором ответил на вопрос родителей.

Доктор Комаровский рассказал, что не стал бы рекомендовать использовать эти препараты для лечения детского насморка.

Комаровский рассказал о лечении насморка (фото: noticiasaominuto.com.br)

Педиатр настаивает на том, что с точки зрения современной доказательной медицины, использование капель интерферона и оксолиновой мази относятся к методам лечения с недоказанной эффективностью.

Тем не менеее педиатр считает, что эти препараты можно использовать при насморке вирусного происхождения. Но Комаровский все же не верит в их волшебное действие.

Комаровский рассказал о лечении насморка (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

К слову, недавно педиатр рассказал о том, что проблема детского ожирения связана не только с неправильным питанием. При этом педиатр привел печальную статистику этой проблемы.

Также доктор Комаровский рассказал, как правильно купать ребенка до заживления пупочной раны и после.

Ранее мы писали, что в Чернигове медсестра отказалась делать ребенку прививку АКДС, мотивируя это плохим качеством вакцины.