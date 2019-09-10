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Не готов рекомендовать: Комаровский "разнес" популярные препараты для детей

STYLERПерсоны    10.09.2019 - 07:39
Не готов рекомендовать: Комаровский "разнес" популярные препараты для детей
Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

Евгений Комаровский посоветовал родителям ориентироваться на доказательную медицину

Доктор Комаровский рассказал, можно ли вылечить насморк ребенку при помощи популярных противовирусных препаратов - оксолиновой мази и капель с интерфероном. Педиатр опубликовал на своей странице в Instagram соответствующее видео, в котором ответил на вопрос родителей.

Доктор Комаровский рассказал, что не стал бы рекомендовать использовать эти препараты для лечения детского насморка.

Не готов рекомендовать: Комаровский &quot;разнес&quot; популярные препараты для детей

Комаровский рассказал о лечении насморка (фото: noticiasaominuto.com.br)

Педиатр настаивает на том, что с точки зрения современной доказательной медицины, использование капель интерферона и оксолиновой мази относятся к методам лечения с недоказанной эффективностью.

Тем не менеее педиатр считает, что эти препараты можно использовать при насморке вирусного происхождения. Но Комаровский все же не верит в их волшебное действие.

Комаровский рассказал о лечении насморка (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

К слову, недавно педиатр рассказал о том, что проблема детского ожирения связана не только с неправильным питанием. При этом педиатр привел печальную статистику этой проблемы.

Также доктор Комаровский рассказал, как правильно купать ребенка до заживления пупочной раны и после.

Ранее мы писали, что в Чернигове медсестра отказалась делать ребенку прививку АКДС, мотивируя это плохим качеством вакцины.

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