Коронавирус в Харькове: больных госпитализируют только после звонка в полицию

Женщина сообщила, что коронавирусом заболела ее мама. Работники скорой, которые приехали на вызов к пациентке с сатурацией 32, отказались ее госпитализировать. По словам дочери пациентки, к ним приезжало пять бригад, и все ссылались на то, что мест в больницах нет. Ей пришлось пригрозить полицией и заснять общение с медиками на камеру.

"Моя мама заболела COVID-19. Ни одна скорая помощь, а их было 5, не хотела забирать в больницу, так как нет мест. После того как взяли камеру и пригрозили полицией, ее отвезли в сначала в 17-ю (там не взяли), а затем в 22-ю", - сообщила харьковчанка.

Она добавила, что в больницах ситуация не лучше.

"Если до понедельника доживет (врачи будут в понедельник) — тогда будем и лечить", — сказали в больнице", - отметила женщина.

В комментариях жители Харькова попытались защитить врачей и объясняли, что фельдшеры скорой помощи не виноваты в том, что в больницах нет мест.