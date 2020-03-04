Коронавирус в Украине: видео с медиками в Черновцах возмутило сеть

Коронавирус заподозрили еще у двух человек в Черновцах после диагностирования опасной инфекции COVID-19 у 39-летнего мужчины, вернувшегося из Италии. Сейчас больной госпитализирован в инфекционное отделение областной клинической больницы, и туда же 4 марта доставили еще мужчину и женщину с подозрением на аналогичный вирус.

Пациентов привезли на карете "скорой помощи", после чего автомобиль отправили на дезинфекцию. Медработники были в респираторах и в биокостюмах, которые сразу после вызова должны утилизировать.

В больницу никого из посторонних не пускают. В медучреждении все ходят в защитных костюмах и респираторах.

В сети появилось видео, как после госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус медработники снимают защитные костюмы и сдают их в пакет для утилизации.

Видео: в Черновцах медики госпитализировали двух пациентов с подозрением на коронавирус

Ролик озадачил пользователей интернета из-за того, что один из врачей касался своей головы руками в перчатках, которые не снял перед этим.

А что же господин медик касается своей головы руками, на которых еще есть медицинские перчатки, неутилизированные;

Он перчатками мажет себе по голове, скажите, чтобы так не делал.

Да, медик конечно бог вирусобезопасности, снимает потенциально опасный биокостюм, а потом трет себе лицо. Он бы еще языком облизал.

А то, что он, голову трет перчатками, то ничего страшного?

Фото: скрин комментариев twitter.com/HromadskeUA

К счастью, у госпитализированных сегодня в Черновцах мужчины и женщины с подозрением на коронавирус симптомов болезни не обнаружили. Об этом рассказала замглавы местной облгосадминистрации Наталья Гусак.

"Инфекционисты их обследовали. У людей есть признаки ОРВИ и по симптомам нет оснований подозревать коронавирус. Эпидемиологи по этим людям работать не будут. Это обычная реакция при любой вспышке, когда идет увеличение количества обращений от больных людей", - отметила она.

Напомним, что по состоянию на сегодня в Украине проверяют еще 6 человек, часть образцов уже передана в референс-лабораторию.

Добавим также, что у зараженного новым типом коронавируса украинца состояние расценивает как удовлетворительное, никаких симптомов развития пневмонии нет, кашель ослабляется.

Ранее мы писали о том, что медики назвали категорию людей, которая менее всего подвержена инфицированию коронавирусом.