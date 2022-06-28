У Госпитальеров страшное горе: экипаж медиков попал в смертельное ДТП

По словам Яны Зинкевич, экипаж автобуса Кракен столкнулся с военным автомобилем. Военный КрАЗ стоял с пробитым колесом посреди дороги, без осветительных знаков. Погибла известная волонтерка и медик Австрийка.

"Наше солнышко Австрийка, после 30 минут борьбы за жизнь, к сожалению, умерла. Она получила травмы головы, несовместимые с жизнью. Последние годы она проживала и имела семью в Австрии, но за зовом сердца вернулась в Украину, чтобы спасать раненых. И за последние дни оказала помощь десяткам раненых", - сообщила директор Госпитальеров.

Фото: Волонтер и медик Австрийка из Госпитальеров погибла в ДТП (facebook.com/yana.hospitallers)

Остальные участники экипажа получили серьезные травмы.

"Наш травматолог Коринф, гражданин Греции, но в душе украинец, получил сложную травму руки, в результате чего его правая кисть ампутирована, и он уже не сможет работать по своей специальности. Анестезиолог Катя получила тяжелые травмы ног. Это был первый день ее ротации. Анестезист ДОК, нейрохирург Юзик и водитель Алекс получили травмы средней степени. Весь экипаж находится в лечебных учреждениях, и после будет проходить реабилитацию", - добавила Яна Зинкевич.

Фото: facebook.com/yana.hospitallers

Автобус Кракен сильно разбит. Он выполнил свою миссию и вывез столько раненых, много успел и это десятки спасенных жизней.

"Сейчас - мы должны провести в последний путь наше солнышко Австрийку. И поддержать ее семью. Прощание и молебен проведут в Михайловском соборе, в четверг, в 12:00. Прощание на Байковом кладбище в 14:30. Австрийка завещала нам, что должна быть кремация. После этого будет прощальный ужин, место и время уточняется", - добавила Яна.