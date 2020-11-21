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В госпитале под Львовом эвакуировали пациентов с COVID-19: что случилось на самом деле

Автор: Анжелика Галушко

В военном госпитале в Винниках эвакуировали 21 пациента

В Винниках во Львовском областном госпитале ветеранов войны и репрессированных, где произошла нештатная ситуация с кислородом, взрыва не было. Но в связи с инцидентом в другой госпиталь эвакуировали более 20 больных COVID-19.

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Как сообщили в больнице, авария произошла из-за того, что система кислородного снабжения вышла из строя. В частности, говорят, сломалась одна из пластин кислородной системы.

Отмечается, что в целом в больнице на кислородной поддержке находилось 11 больных. Всего из медицинского учреждения эвакуировали в других госпиталей 21 пациента, среди которых 3 на ИВЛ. На месте работало 16 бригад экстренной помощи.

"Проводилась эвакуация киснезависимых пациентов в областные и городские учреждения здравоохранения г. Львова, среди них 11 находились на искусственной вентиляции легких. На месте происшествия работал штаб по ЧС в составе руководства облгосадминистрации, департамента здравоохранения ЛОГА, госпиталя, областного центра экстренной медицинской помощи и тому подобное", - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас подача кислорода восстановлена, госпиталь продолжает работать в привычном режиме.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый ночью 20 ноября сообщил о взрыве в госпитале в Винниках, где лечат больных COVID-19.

Ранее сообщалось, что во львовской многоэтажке произошел взрыв из-за утечки газа. В результате пострадал мужчина.

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