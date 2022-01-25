В горсовете Одессы устроили жесткую драку на заседании земельной комиссии (видео)

Сотрудники "Муниципальной варты" не пропускали на заседание журналистов и общественников, а также народного депутата и даже некоторых членов комиссии.

Когда же депутат Артем Дмитрук вместе с представителями СМИ все же смог зайти в помещение, драка завязалась в самом зале.

"Дмитруку пришлось бегать по столам и стульям в попытках прорваться на заседание", - говорится в публикации.

Видео: драка в Одесском горсовете 25 января

Как передает УСИ, в результате потасовки есть пострадавшие. На заседании присутствует полиция, а сама трансляция заседания периодически прерывалась.

Видео: в Одесском горсовете произошла драка 25 января

По словам депутата горсовета Жанны Мандриченко, которую также охрана не желала пропускать, она 20-30 минут не могла попасть на заседание, что "не нормально в ХХІ веке".

"Одесский городской совет это открытый избираемый орган. Нечего здесь скрывать. Это все должно быть публично, прозрачно и без потасовок", - возмущается член комиссии.

Мандриченко также назвала нарушением закона попытку не пустить на заседание журналистов.

Несмотря на драки в зале, депутаты все-таки проголосовали за несколько вопросов повестки дня, касающиеся отвода земли юрлицам.

Отмечается, что на заседании переформатированной комиссии планировали рассмотреть скандальный вопрос об отводе участка санатория "Аркадия" на Гагаринском плато.