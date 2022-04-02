Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 апреля: что приготовили звезды сегодня

Овен

Не отказывайтесь от оживленных дискуссий. Именно в таких беседах вы откроете для себя новые перспективы.

Телец

Когда дело дойдет до долгожданного разговора, то вам очень понадобятся заранее приготовленные слова.

Близнецы

Хотите хорошо провести время со своими друзьями? Тогда вам стоит взять в свои руки организацию свободного времени.

Рак

Если вы не уверены в реакции окружающих, не следует форсировать дальнейшие шаги.

Лев

Позаботьтесь о собственных потребностях, которыми вы слишком часто пренебрегаете, а не о чужих проблемах.

Дева

Вы с трудом сможете уберечь себя от каких-то новых идей. Но немногие из них станут на самом деле успешными.

Весы

Сегодня отличный день для небольшой экскурсии и отдыха со своими близкими друзьями.

Скорпион

Этот день станет для вас очень позитивным. Вы будете в поиске новых импульсов и можете не сомневаться – вы их найдете.

Стрелец

Будьте сегодня особенно осторожны и опасайтесь тех, кто обещает вам достать все, даже луну с неба.

Козерог

Хороший день, чтобы познакомиться с новыми людьми, попробовать что-то новое и отправиться в небольшое путешествие.

Водолей

Любовь сегодня не будет в центре внимания. Но от приятной встречи не стоит отказываться, в ней нет ничего плохого.

Рыбы

Все важные разговоры и дискуссии запланируйте на первую половину дня. Тогда во второй части дня вы сможете забыть об этом и отдохнуть.