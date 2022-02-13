Гороскоп для всех знаков Зодиака с 14 по 20 февраля: кому удача сама приплывет в руки

Ближайшая неделя окажется особенно удачной для тех, кто не будет сидеть сложа руки и ждать у моря погоды. Наступает благоприятный период для избавления от вредных привычек и приобретения здоровых.

Полезный дар коммуникабельности поможет вам решить самые сложные задачи и найти понимание с теми, с кем ожидаются серьезные разногласия.

Овен

В понедельник и вторник у Овнов могут исполниться самые заветные желания. И это произойдет совершенно неожиданно. В середине недели поступит несколько предложений с хорошими финансовыми перспективами.

Возьмите паузу и рассмотрите эти предложения очень серьезно. А на выходных звезды пророчат плодотворный и веселый отдых.

Телец

Первые дни неделе Телец будет "не в форме", а это приведет к сомнениям буквально во всем. В среду и четверг ситуация начнет улучшаться. Удача начнет улыбаться во всех сферах жизни, и есть шанс получить признание в любви.

На выходных можно совершать путешествия, делать дорогие покупки или вкладывать деньги в выгодный проект.

Близнецы

В конце зимы вам стоит прислушаться к советам самых близких друзей – они окажутся очень полезными. Вам нужно уметь отличить искренность от тонкой манипуляции.

Со среды просто живите, работайте и не занимайтесь самоанализом. А на выходных вам во всем будет сопутствовать удача и хорошее настроение.

Рак

В начале недели возможны конфликты на работе и Раки сами будут к ним расположены. Но бескомпромиссность может только навредить, учтите это.

Со среды по пятницу вам нужно выделить больше времени на общение с новыми людьми – это будет очень полезно в будущем.

В конце недели прислушайтесь к интуиции – вас будут одолевать сомнения, но правильный выход вы найдете сами.

Лев

Середина февраля наделит вас кипучей энергией и решительностью. Используйте эти качества для развития собственного бизнеса, в деловых переговорах или для повышения в карьере.

Со среды по пятницу не давите на своих коллег. На выходных запланируйте встречу с друзьями, отличная беседа спасет вас от стресса.

Дева

У вас получится завершить начатое и укрепить отношения с нужными людьми. С понедельника поищите актуальную цель и приступайте к ее реализации. Со среды успех придет к активным, а личная жизнь войдет в состояние стабильности.

В конце недели вам стоит отказаться от большого скопления людей и от активного общения с другими людьми, побудьте в одиночестве.

Весы

В понедельник и вторник постарайтесь не принимать важные решения. Могут быть непредвиденные ситуации, которые сильно помешают планам.

В личной жизни возможен кризис. Будьте терпимее, на следующей неделе все наладится. А выходные на этой неделе сулят интересные моменты.

Скорпион

Начало недели пройдет в различных хлопотах. Но к среде градус проблем начнет повышаться, стоит быть осторожнее. На 18 число не планируйте никаких серьезных дел и проще относитесь к жизни.

На выходных все эти неприятности принесут плохое настроение и Скорпионов поглотят мрачные мысли о прошлом.

Стрелец

В первые дни недели возможны приятные неожиданности в профессиональной сфере и любви. У вас появится много кипучей энергии – используйте ее с толком.

Со среды по пятницу придется проявить креатив в выполнении обычных дел, а на выходных возможна ссора с близкими.

Козерог

В первой половине недели проявите терпимость к партнеру и не выясняйте с ним отношения. В середине недели отношения с близкими нормализуются, а общение с друзьями будет радостным.

Одинокие Козероги получат знаки внимания от человека, который вызывает симпатию. В субботу и воскресенье будет много хлопот по дому.

Водолей

Начало недели станет эффективным и ожидается повышение позитива во взглядах на жизнь. Со среды могут быть сложности в общении с партнером. Постарайтесь избегать конфликтов.

В конце недели обратите внимание на других людей. Активное общение подарит вам много положительных моментов.

Рыбы

В понедельник или вторник ждите денег. Вам могут увеличить зарплату, придет неожиданная прибыль или вернут долг. Часть этих денег можете потратить на крупные покупки.

Со среды по пятницу от вас потребуется больше такта в общении. Выходные проведите в тишине с близким человеком, так как могут быть серьезные конфликты.