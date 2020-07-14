Гороскоп здоровья всем знакам Зодиака: кому стоит опасаться травм и сесть на диету

Гороскоп здоровья на средину июля поведает, каких проблем и сбоев в организме стоит ждать и к чему готовится всем знакам Зодиака. Астрологи рассказали, кому нужно поберечь спину, а для кого вероятен риск пищевых отравлений, из-за чего стоит внимательно следить за питанием.

Так, специалисты советуют Козерогам почистить шлаки, а Тельцам умерить тренировки или совсем отказаться от них, пишет ТСН. Что звезды говорят про здоровье других знаков Зодиака - читайте в гороскопе здоровья на текущую неделю до 19 июля.

Овны, Тельцы, Львы и Весы в первой половине недели могут стать жертвами травм и растяжений. Астрологи советуют им следить за позвоночником - не носить тяжести, ограничить тренировки, которые оказывают большую нагрузку на опорно-двигательный аппарат.

А вот во второй половине недели могут обостриться хронические недуги, особенно сердечно-сосудистые. Обращайте внимание на первые же симптомы, возможно, в вашу схему лечения пора вносить коррективы.

Близнецы, Раки, Девы и Скорпионы должны поберечь свой желудочно-кишечный тракт, а особенно желудок. Астрологи советуют избегать переедания, несвежих продуктов, отказаться (или хотя бы ограничить) употребление жирных, жареных, копченых, острых продуктов. Придерживайтесь умеренной диеты, и проблемы с пищеварением вас минуют.

Во второй части недели звезды гороскопа рекомендуют поберечь органы слуха и зрения. Старайтесь избегать простуды и давайте глазам отдых во время работы за компьютером. В этот период (до конца текущей недели) не стоит прокалывать уши, так как будут долго заживать.

Стрельцам, Козерогам, Водолеям и Рыбам стоит заняться чисткой шлаков. Устройте себе детокс и вы почувствуете, как станет легче дышать, двигаться, настроение будет на подъеме. Ну а от голодания лучше отказаться, пользу организму оно не принесет.

К концу недели, а особенно к выходным, стоит поберечь нижние конечности - особенно икры, голени, лодыжки и ступни. Велика вероятность вывихов и переломов, поэтому ходить нужно аккуратно, по возможности не бегать и носить удобную обувь.

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