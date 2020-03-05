Гороскоп на 5 марта: Дев ждут неприятности, а Водолеи свернут горы

Гороскоп 2020 на 5 марта для всех знаков Зодиака составили астрологи. Сегодняшний день будет наполнен для многих препятствиями и вызовами. Главное - правильно начать утро, ведь удача улыбается смелым и решительным. Удача в карьере и любви ждет Близнецов и Водолеев.

Кого ожидают разочарования, а кто не сможет преодолеть даже собственную лень? Кому день подарит неожиданное знакомство, а кто рискует рассориться со всем миром? Обо всем этом вы можете узнать в гороскопе на сегодня, 5 марта.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня Овен будет на коне во всем! Он продемонстрирует работоспособность и лидерские задатки, что позволит ему преуспеть в делах, как любовных, так и денежных. Но не стоит переусердствовать, не каждый любит, когда им слишком помыкают.

Телец (21.04 - 20.05)

Главная область, в которой Телец способен в полной мере себя проявить 5 марта, - это творчество. А вот точными науками и любыми другими делами, требующими внимательности, ему лучше не заниматься, чтобы не наделать ошибок.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецы будут полны интересных и нестандартных идей, которые есть смысл донести до начальства. Озвучив свои предложения, они способны сделать шаг вперед в своей карьере. А после работы есть шанс провести вечер с интересным человеком.

Рак (22.06 - 22.07)

В четверг у Рака голова будет работать ясно и четко. Любые дела, связанные с планированием, а также поиском или обработкой информации, будут продвигаться успешно - в отличие от всего, что Раку придется делать руками. Так что, рукоделие следует пока отложить.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня единственным стимулом Льва может стать живой интерес к тому, что он делает. С ним он способен совершить чудеса! Если же такой интерес у Льва отсутствует, он, скорее всего испортит этот день всем вокруг.

Дева (24.08 - 23.09)

На работе и в семейных отношениях Деву могут ждать неожиданные препятствия. Однако Дева будет настроена по-боевому, она способна справиться с любыми неожиданностями! Астрологи советуют сегодня не транжирить, покупка скорее всего будет неудачной.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня только аврал в способен заставить Весы мобилизоваться и провести день с максимальной пользой. Если же Весы поймут, что спешить некуда, день скорее всего будет прожит впустую.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Активность Скорпиона будет ниже обычного, и если он не возьмет себя в руки, это рискует отразиться на его денежных делах. Хорошая новость заключается в том, что сил у Скорпиона масса - главное, еще с утра преодолеть свою пассивность и лень.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцу будет сложно преодолеть себя и встать с кровати для новых подвигов в любви и карьере. Но если ему это удастся, он не пожалеет! Особенно хорошо Стрельцу будут удаваться дела, связанные с организацией чужой работы.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерог 5 марта рискует сделать гораздо меньше, чем планировал. Он не будет настроен не только на достижения, но и на любые дела. В общем, скорее всего, этот четверг из жизни Козерога будет отмечен, как впустую прожитый день.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня энергичность Водолея будет выгодно выделять его на фоне общей пассивности остальных! Пользуясь этим, Водолей способен переделать массу важных дел, а заодно продемонстрировать свою незаменимость в семье и на работе.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы способны быть рассеянными и рискуют упустить какую-то важную деталь. Поэтому им не стоит начинать важные дела, а если выбора нет - их должен контролировать кто-то более ответственный и внимательный.

Овны, Близнецы, Раки и Водолеи сегодня будут фонтанировать энергией, а Скорпионам, Стрельцам, Козерогам и Рыбам будет трудно даже встать утром с кровати. Тельцы захотят творить, Весам понадобится "волшебный пинок", Козероги ничего не успеют, а Девы столкнутся с трудностями в отношениях.

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