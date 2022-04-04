Гороскоп на 4 апреля для всех знаков Зодиака: что приготовили звезды на этот день

Гороскоп на понедельник расскажет о важных событиях и сюрпризах, которые приготовили звезды на этот понедельник. Астрологи дали детальный прогноз для каждого знака Зодиака.
Об этом информирует NDR.
Овен
У вас будет полно энергии, но вы не знаете, на что ее потратить. Не спешите с решениями.
Телец
Порой не могут помочь ни витамины, ни спорт. Просто примите себя сегодня такими, как вы есть.
Близнецы
Вы готовы много работать. Но это не повод отказывать себе в маленьких радостях жизни.
Рак
К вам сегодня будут прислушиваться. Поэтому этот день идеально подходит для реализации идей и желаний.
Лев
Вы склонны переоценивать критику. Также остерегайтесь необоснованной ревности.
Дева
Вы открыты к помощи другим людям. Но у вас не всегда получается со всем справляться. Не переживайте.
Весы
То, что вы собирались сделать сегодня – вполне достижимо. Но постарайтесь свою точку зрения пояснить мягко.
Скорпион
Если ваши старые наработки не помогли достичь желаемого, просто поищите новые пути и подход.
Стрелец
День обещает быть дружелюбным. Где-то вас точно встретят с распростертыми объятиями.
Козерог
Вы получите новую информацию, которая заставит вас пересмотреть недавние события.
Водолей
Звезды точно на вашей стороне. И это даст вам дополнительные баллы в общении с друзьями и сотрудниками.
Рыбы
Не каждая идея приведет вас куда-нибудь. Придерживайтесь того, что вы запланировали на сегодня.
Напомним, ранее мы писали о том, когда в Украине отмечают Вербное воскресенье.
Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.