Гороскоп на 4 апреля для всех знаков Зодиака: что приготовили звезды на этот день

Гороскоп на понедельник расскажет о важных событиях и сюрпризах, которые приготовили звезды на этот понедельник. Астрологи дали детальный прогноз для каждого знака Зодиака.

Овен

У вас будет полно энергии, но вы не знаете, на что ее потратить. Не спешите с решениями.

Телец

Порой не могут помочь ни витамины, ни спорт. Просто примите себя сегодня такими, как вы есть.

Близнецы

Вы готовы много работать. Но это не повод отказывать себе в маленьких радостях жизни.

Рак

К вам сегодня будут прислушиваться. Поэтому этот день идеально подходит для реализации идей и желаний.

Лев

Вы склонны переоценивать критику. Также остерегайтесь необоснованной ревности.

Дева

Вы открыты к помощи другим людям. Но у вас не всегда получается со всем справляться. Не переживайте.

Весы

То, что вы собирались сделать сегодня – вполне достижимо. Но постарайтесь свою точку зрения пояснить мягко.

Скорпион

Если ваши старые наработки не помогли достичь желаемого, просто поищите новые пути и подход.

Стрелец

День обещает быть дружелюбным. Где-то вас точно встретят с распростертыми объятиями.

Козерог

Вы получите новую информацию, которая заставит вас пересмотреть недавние события.

Водолей

Звезды точно на вашей стороне. И это даст вам дополнительные баллы в общении с друзьями и сотрудниками.

Рыбы

Не каждая идея приведет вас куда-нибудь. Придерживайтесь того, что вы запланировали на сегодня.