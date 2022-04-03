Гороскоп на 3 апреля: что приготовили звезды каждому знаку Зодиака

Гороскоп на 3 апреля расскажет, какие важные события произойдут в жизни каждого знака Зодиака в воскресенье. Также прогноз подскажет, в каких ситуациях стоит быть осторожнее.
Об этом информирует NDR.
Овен
Вы чувствуете разочарование в ком-то? Лучше примите этого человека таким, какой он есть.
Телец
То, что будет беспокоить вас в первой половине дня – рассосется после обеда и уйдет.
Близнецы
Вы почувствуете готовность взять какое-то дело в свои руки. И это окажется намного проще, чем ожидалось.
Рак
Даже если сегодня что-то пойдет не так, помните: вы легко справитесь с небольшими взлетами и падениями.
Лев
Энергия будет сегодня бить через край. Надеемся, вы знаете, куда вы ее хотите направить.
Дева
Будьте осторожны, не берите на себя слишком много и позаботьтесь о душевном равновесии.
Весы
Расслабьтесь сегодня. Проведите время с друзьями или наслаждайтесь интимной встречей с близким человеком.
Скорпион
Вы можете смотреть вперед с оптимизмом и оправиться от усилий последних нескольких дней.
Стрелец
Постарайтесь не брать на себя слишком много. Нет ничего плохого, чтобы потратить свое свободное время на тренировки, но стоит это делать в меру.
Козерог
День будет энергичный и доброжелательный. Сделайте что-то хорошее со своими друзьями.
Водолей
Если вы недовольны результатами прошедшей недели, то вам следует спросить себя, какие именно желания не были выполнены.
Рыбы
Вспомните, что вам нужно позаботиться и о себе. Не ищите ответа у других, действуйте самостоятельно.
Напомним, ранее мы писали о том, когда Украина будет отмечать Вербное воскресенье.