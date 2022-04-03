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Гороскоп на 3 апреля: что приготовили звезды каждому знаку Зодиака

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Воскресенье 03 апреля 2022 07:02
Гороскоп на 3 апреля: что приготовили звезды каждому знаку Зодиака Фото: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 апреля (pixabay.com)
Автор: Styler

Гороскоп на 3 апреля расскажет, какие важные события произойдут в жизни каждого знака Зодиака в воскресенье. Также прогноз подскажет, в каких ситуациях стоит быть осторожнее.

Об этом информирует NDR.

Овен

Вы чувствуете разочарование в ком-то? Лучше примите этого человека таким, какой он есть.

Телец

То, что будет беспокоить вас в первой половине дня – рассосется после обеда и уйдет.

Близнецы

Вы почувствуете готовность взять какое-то дело в свои руки. И это окажется намного проще, чем ожидалось.

Рак

Даже если сегодня что-то пойдет не так, помните: вы легко справитесь с небольшими взлетами и падениями.

Лев

Энергия будет сегодня бить через край. Надеемся, вы знаете, куда вы ее хотите направить.

Дева

Будьте осторожны, не берите на себя слишком много и позаботьтесь о душевном равновесии.

Весы

Расслабьтесь сегодня. Проведите время с друзьями или наслаждайтесь интимной встречей с близким человеком.

Скорпион

Вы можете смотреть вперед с оптимизмом и оправиться от усилий последних нескольких дней.

Стрелец

Постарайтесь не брать на себя слишком много. Нет ничего плохого, чтобы потратить свое свободное время на тренировки, но стоит это делать в меру.

Козерог

День будет энергичный и доброжелательный. Сделайте что-то хорошее со своими друзьями.

Водолей

Если вы недовольны результатами прошедшей недели, то вам следует спросить себя, какие именно желания не были выполнены.

Рыбы

Вспомните, что вам нужно позаботиться и о себе. Не ищите ответа у других, действуйте самостоятельно.

Напомним, ранее мы писали о том, когда Украина будет отмечать Вербное воскресенье.

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