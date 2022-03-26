Гороскоп на 26 марта для всех знаков Зодиака: что ждет нас в этот день

Овен

Ваши чувства заставляют вас колебаться. Не принимайте маленькие турбулентности слишком серьезно.

Телец

Если кто-то незнакомый кажется вам необычайно знакомым, не делайте поспешных выводов.

Близнецы

Это подходящий день, чтобы строить актуальные планы на ближайшие недели.

Рак

Не спешите расставаться со своим проектом. Вместо этого подумайте, как можно преодолеть препятствия.

Лев

Людям кажется, что они знают лучше то, что вас хорошо и правильно. Не переубеждайте их, придержите свои комментарии.

Дева

Вам будет очень легко пойти на уступки. Но не стоит на чем-то настаивать для самоутверждения – это не обязательно.

Весы

Если вы в чем-то не очень уверенны – то это не проблема. Если только вы не считаете, что обязательно должны внести свой вклад в эту тему.

Скорпион

Кто-то в вашем окружении явно готов пойти на уступки. Это хороший день для нового старта в ваших отношениях.

Стрелец

Постарайтесь просто насладиться этим днем. Ваша дружба сегодня потребует больше отдачи.

Козерог

Сегодня ничего важного не произойдет и не решится. Расслабьтесь и насладитесь общением с друзьями.

Водолей

Пересмотрите свой подход к важным вопросам. За это время многое изменилось.

Рыбы

Вы поймете, что одной и той же цели можно достичь совершенно разными способами.