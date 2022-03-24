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Гороскоп на 24 марта: что звезды прогнозируют каждому из нас

Фото: Гороскоп на 24 марта 2022 всем знакам Зодиака (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на 24 марта 2022 года расскажет, что звезды и планеты прогнозируют каждому из знаков Зодиака на день грядущий. Короткий и точный совет астрологов всем представителей зодиакального круга поможет определиться с планами на сегодня.

Об этом пишет Ndr.

Овен

Вы уже сделали достаточно много, и можете отдохнуть. Но не позволяйте другим торопить вас.

Телец

Бывает, что чужие советы - на вес золота. Но не сегодня. В этот день полагайтесь только на себя.

Близнецы

Изменившаяся ситуация вокруг вас требует, чтобы и вы пересмотрели свою точку зрения. Задумайтесь над этим.

Рак

Используйте этот день, чтобы разнообразить свою повседневную жизнь. Хватит уже сидеть в панцире

Лев

Обратите внимание на предложение обмена идеями. Окружающие могут дать вам ценную информацию.

Дева

Когда другие встают у вас на пути, это показывает, что вы выходите за границы. Помните, что некоторые процессы могут происходить и без вас.

Весы

Ваши идеи многообещающие и могут помочь определить успех долгосрочных целей. Не упускайте возможности и шансы.

Скорпион

Не принимайте слишком близко и тяжело ваши поражения. Но задумайтесь и проанализируйте, что могло пойти не так.

Стрелец

Даже если вы не всегда знаете, что делать, не ищите ответы у других сегодня. Полагайтесь на себя и свою интуицию.

Козерог

Вскоре вы сможете начать работать с новой энергией. Но сегодня вам стоит воздержаться, отдых вам очень необходим.

Водолей

Не стесняйтесь брать инициативу в свои руки. Но и не недооценивайте готовность других приспособиться к вам.

Рыбы

Сейчас не время для экспериментов. Важные решения следует принимать обдуманно, "переспав" с мыслью.

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