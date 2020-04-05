ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Город под Киевом полностью окутан дымом из-за пожара в Чернобыле: впечатляющее видео

STYLERЖизнь    05.04.2020 - 16:21
Город под Киевом полностью окутан дымом из-за пожара в Чернобыле: впечатляющее видео
Пожар в Чернобыле - в сети опубликовали шокирующее видео (volyn.dsns.gov.ua)

В сети показали, как выглядит пожар с высоты птичьего полета

В Киеве из-за пожара в Чернобыльской зоне зафиксировано загрязнение воздуха. Вонь проникает в окна квартир и домов. Это отвлекает местных жителей, поскольку вонь сказывается на самочувствии. Соответствующее видео опубликовал "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

"Все в дыму: Ирпень с высоты птичьего полета", - подписан ролик. Удушливая атмосфера чувствуется по всему городу, хотя смог навис в основном над правым берегом Днепра.

Пожар в Чернобыле (видео: facebook.com/KyivOperativ)

С атмосферой начались проблемы приблизительно в конце марта. Под столицей загорелись торфяники. Смог также наблюдался на Минском массиве, Нивках и других районах правого берега.

По некоторым данным, воздух в столице начал портиться снова 3 апреля. А сегодня показатели загрязненности достигли максимума с начала весны. Таким образом люди пытаются сжечь сухую траву и мусор, не думая о последствиях.

Напомним, что 1 апреля под Одессой на территории Нижнеднестровского национального природного парка произошел пожар, в результате чего выгорело 10 гектар уникальной природной экосистемы с многочисленными птицами, которые высиживали в гнездах птенцов.

Стало известно, когда в Киеве перестанет вонять из-за пожара в Чернобыльской зоне Огонь охватил леса: в Киеве зафиксировано сильное загрязнение воздуха (фото)
Новости Украины пожар
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь