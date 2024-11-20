Гормони і стрес: дієтолог розповіла, як знайти баланс і поліпшити самопочуття

Стрес - це не тільки емоційне напруження, а й біохімічний процес, який керується гормонами. Сучасна медицина пропонує ефективні рішення для корекції гормонального фону, допомагаючи справлятися зі стресом і його наслідками. Серед них - біологічно активні добавки (БАДи).
Про них розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дієтолога Ольгу Маліані в Instagram.
Стрес негативно впливає на рівень гормонів, зокрема кортизолу, адреналіну, окситоцину та мелатоніну, що може призвести до різних порушень здоров'я. Однак, є природні способи, які допомагають регулювати рівень цих гормонів і знижувати вплив стресу на організм.
Щоб нормалізувати рівень кортизолу, експерти рекомендують:
Для контролю рівня адреналіну важливі:
Для підвищення рівня окситоцину, що сприяє зменшенню стресу і покращенню соціальних взаємин, рекомендуються:
Для відновлення якісного сну та протидії кортизолу необхідно підвищити рівень мелатоніну за допомогою:
Біоідентичні пеллети вводяться підшкірно і забезпечують тривале і стабільне вивільнення гормонів, підлаштовуючись під індивідуальні потреби організму.
Результати використання гормональної корекції:
Підхід до балансу гормонів має бути індивідуальним. Тому перед початком прийому БАДів або використання пелет рекомендується проконсультуватися з фахівцем.
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