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Гормони і стрес: дієтолог розповіла, як знайти баланс і поліпшити самопочуття

Фото: Які БАДи допоможуть подолати стрес
Автор: Людмила Жукова

Стрес - це не тільки емоційне напруження, а й біохімічний процес, який керується гормонами. Сучасна медицина пропонує ефективні рішення для корекції гормонального фону, допомагаючи справлятися зі стресом і його наслідками. Серед них - біологічно активні добавки (БАДи).

Про них розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дієтолога Ольгу Маліані в Instagram.

Як знизити стрес і відновити гормональний баланс

Стрес негативно впливає на рівень гормонів, зокрема кортизолу, адреналіну, окситоцину та мелатоніну, що може призвести до різних порушень здоров'я. Однак, є природні способи, які допомагають регулювати рівень цих гормонів і знижувати вплив стресу на організм.

Кортизол - гормон стресу

Щоб нормалізувати рівень кортизолу, експерти рекомендують:

  • Адаптогени: ашваганда, родіола рожева, женьшень – допомагають організму боротися зі стресом і знижувати рівень кортизолу.
  • Магній: цей мікроелемент розслабляє нервову систему і зменшує вплив стресу.
  • Омега-3 жирні кислоти: знижують запалення та підтримують роботу надниркових залоз, що регулюють вироблення кортизолу.

Адреналін - збуджуючий нейромедіатор

Для контролю рівня адреналіну важливі:

  • L-теанін: амінокислота, що сприяє розслабленню без втрати концентрації.
  • Вітаміни групи B: зміцнюють нервову систему і знижують гіперактивність адреналінової відповіді.
  • Пеллети з ГАМК: гамма-аміномасляна кислота заспокоює і пом'якшує надмірні реакції на стрес.

Окситоцин - гормон любові та довіри

Для підвищення рівня окситоцину, що сприяє зменшенню стресу і покращенню соціальних взаємин, рекомендуються:

  • Аргінін: амінокислота, що стимулює вироблення окситоцину та покращує кровообіг.
  • Пеллети з окситоцином: біодентичні пеллети допомагають підтримувати рівень окситоцину, особливо у жінок в стресових періодах.

Мелатонін - антистресовий гормон

Для відновлення якісного сну та протидії кортизолу необхідно підвищити рівень мелатоніну за допомогою:

  • Пеллет з мелатоніном.
  • Екстракт валеріани і пасифлори: натуральні засоби, що підсилюють ефект мелатоніну.

Як це працює?

Біоідентичні пеллети вводяться підшкірно і забезпечують тривале і стабільне вивільнення гормонів, підлаштовуючись під індивідуальні потреби організму.

Результати використання гормональної корекції:

  • Зменшення тривожності та втоми.
  • Поліпшення сну та відновлення сил.
  • Підвищення енергії, настрою та працездатності.

Підхід до балансу гормонів має бути індивідуальним. Тому перед початком прийому БАДів або використання пелет рекомендується проконсультуватися з фахівцем.

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