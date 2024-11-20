Гормони і стрес: дієтолог розповіла, як знайти баланс і поліпшити самопочуття
Стрес - це не тільки емоційне напруження, а й біохімічний процес, який керується гормонами. Сучасна медицина пропонує ефективні рішення для корекції гормонального фону, допомагаючи справлятися зі стресом і його наслідками. Серед них - біологічно активні добавки (БАДи).
Про них розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дієтолога Ольгу Маліані в Instagram.
Як знизити стрес і відновити гормональний баланс
Стрес негативно впливає на рівень гормонів, зокрема кортизолу, адреналіну, окситоцину та мелатоніну, що може призвести до різних порушень здоров'я. Однак, є природні способи, які допомагають регулювати рівень цих гормонів і знижувати вплив стресу на організм.
Кортизол - гормон стресу
Щоб нормалізувати рівень кортизолу, експерти рекомендують:
- Адаптогени: ашваганда, родіола рожева, женьшень – допомагають організму боротися зі стресом і знижувати рівень кортизолу.
- Магній: цей мікроелемент розслабляє нервову систему і зменшує вплив стресу.
- Омега-3 жирні кислоти: знижують запалення та підтримують роботу надниркових залоз, що регулюють вироблення кортизолу.
Адреналін - збуджуючий нейромедіатор
Для контролю рівня адреналіну важливі:
- L-теанін: амінокислота, що сприяє розслабленню без втрати концентрації.
- Вітаміни групи B: зміцнюють нервову систему і знижують гіперактивність адреналінової відповіді.
- Пеллети з ГАМК: гамма-аміномасляна кислота заспокоює і пом'якшує надмірні реакції на стрес.
Окситоцин - гормон любові та довіри
Для підвищення рівня окситоцину, що сприяє зменшенню стресу і покращенню соціальних взаємин, рекомендуються:
- Аргінін: амінокислота, що стимулює вироблення окситоцину та покращує кровообіг.
- Пеллети з окситоцином: біодентичні пеллети допомагають підтримувати рівень окситоцину, особливо у жінок в стресових періодах.
Мелатонін - антистресовий гормон
Для відновлення якісного сну та протидії кортизолу необхідно підвищити рівень мелатоніну за допомогою:
- Пеллет з мелатоніном.
- Екстракт валеріани і пасифлори: натуральні засоби, що підсилюють ефект мелатоніну.
Як це працює?
Біоідентичні пеллети вводяться підшкірно і забезпечують тривале і стабільне вивільнення гормонів, підлаштовуючись під індивідуальні потреби організму.
Результати використання гормональної корекції:
- Зменшення тривожності та втоми.
- Поліпшення сну та відновлення сил.
- Підвищення енергії, настрою та працездатності.
Підхід до балансу гормонів має бути індивідуальним. Тому перед початком прийому БАДів або використання пелет рекомендується проконсультуватися з фахівцем.
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