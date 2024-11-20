Гормони і стрес: дієтолог розповіла, як знайти баланс і поліпшити самопочуття

Стрес - це не тільки емоційне напруження, а й біохімічний процес, який керується гормонами. Сучасна медицина пропонує ефективні рішення для корекції гормонального фону, допомагаючи справлятися зі стресом і його наслідками. Серед них - біологічно активні добавки (БАДи).

Про них розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дієтолога Ольгу Маліані в Instagram.

Як знизити стрес і відновити гормональний баланс

Стрес негативно впливає на рівень гормонів, зокрема кортизолу, адреналіну, окситоцину та мелатоніну, що може призвести до різних порушень здоров'я. Однак, є природні способи, які допомагають регулювати рівень цих гормонів і знижувати вплив стресу на організм.

Кортизол - гормон стресу

Щоб нормалізувати рівень кортизолу, експерти рекомендують:

Адаптогени : ашваганда, родіола рожева, женьшень – допомагають організму боротися зі стресом і знижувати рівень кортизолу.

: ашваганда, родіола рожева, женьшень – допомагають організму боротися зі стресом і знижувати рівень кортизолу. Магній : цей мікроелемент розслабляє нервову систему і зменшує вплив стресу.

: цей мікроелемент розслабляє нервову систему і зменшує вплив стресу. Омега-3 жирні кислоти: знижують запалення та підтримують роботу надниркових залоз, що регулюють вироблення кортизолу.

Адреналін - збуджуючий нейромедіатор

Для контролю рівня адреналіну важливі:

L-теанін : амінокислота, що сприяє розслабленню без втрати концентрації.

: амінокислота, що сприяє розслабленню без втрати концентрації. Вітаміни групи B : зміцнюють нервову систему і знижують гіперактивність адреналінової відповіді.

: зміцнюють нервову систему і знижують гіперактивність адреналінової відповіді. Пеллети з ГАМК: гамма-аміномасляна кислота заспокоює і пом'якшує надмірні реакції на стрес.

Окситоцин - гормон любові та довіри

Для підвищення рівня окситоцину, що сприяє зменшенню стресу і покращенню соціальних взаємин, рекомендуються:

Аргінін : амінокислота, що стимулює вироблення окситоцину та покращує кровообіг.

: амінокислота, що стимулює вироблення окситоцину та покращує кровообіг. Пеллети з окситоцином: біодентичні пеллети допомагають підтримувати рівень окситоцину, особливо у жінок в стресових періодах.

Мелатонін - антистресовий гормон

Для відновлення якісного сну та протидії кортизолу необхідно підвищити рівень мелатоніну за допомогою:

Пеллет з мелатоніном .

. Екстракт валеріани і пасифлори: натуральні засоби, що підсилюють ефект мелатоніну.

Як це працює?

Біоідентичні пеллети вводяться підшкірно і забезпечують тривале і стабільне вивільнення гормонів, підлаштовуючись під індивідуальні потреби організму.

Результати використання гормональної корекції:

Зменшення тривожності та втоми.

Поліпшення сну та відновлення сил.

Підвищення енергії, настрою та працездатності.

Підхід до балансу гормонів має бути індивідуальним. Тому перед початком прийому БАДів або використання пелет рекомендується проконсультуватися з фахівцем.