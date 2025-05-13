Гормональний баланс без ліків: 7 продукти, які повинен їсти кожен

Гормональний баланс - ключ до гарного самопочуття, стабільного настрою та здорового метаболізму. Однак стрес, погане харчування та інші чинники часто порушують цю систему. Відновити гармонію в організмі можна не лише медикаментами, а й продуктами.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Людмили Паламарчук.
За словами експерта, погіршення настрою, постійна втома, "нестабільний" цикл чи проблеми зі шкірою - усе це може бути сигналом від ендокринної системи.
Часто гормони здаються чимось складним і невидимим, але насправді вони дуже чутливо реагують на стиль життя, зокрема - на харчування.
Дисбаланс кортизолу, естрогену, серотоніну або тиреоїдних гормонів часто пов’язаний із депресивними станами, перепадами настрою та психоемоційною нестабільністю.
До того ж акне, сухість шкіри, випадіння волосся, надмірний ріст волосся (особливо у жінок) можуть бути ознаками гормональних порушень.
Певні продукти допомагають зменшити запалення, підтримують функцію щитоподібної залози, печінки, наднирників, кишечника - тобто всіх систем, що залучені у вироблення гормонів.
Жирна риба
Сюди відноситься лосось, скумбрія, сардини та оселедець.
Ці продукти є справжнім джерело омега-3 жирних кислот, яке знижує запалення, підтримує щитоподібну залозу та наднирники, опосередковано впливає на рівень кортизолу.
Жирні види риби краще поєднувати з:
Категорично варто уникати смаження на високій температурі, адже тоді руйнується омега-3.
Яйця
Вони багаті на білок, холін, вітамін D та корисні жири. Яйця підтримують синтез статевих гормонів та покращують чутливість до інсуліну.
Найкраще поєднувати:
Експерт радить уникати надлишку білого хліба чи бекону - різке навантаження на інсулін і печінку.
Броколі та інші хрестоцвіті
Мова йде про цвітну та брюссельську капусту. Продукти містять індол-3-карбінол, який підтримує метаболізм естрогену.
До того ж такі продукти сприяють профілактиці гормонозалежних станів.
Найкорисніше поєднувати з:
Уникати варто сирої капусти у великих кількостях при гіпофункції щитоподібної залози, адже це може порушити йодний обмін.
Авокадо
Це джерело мононенасичених жирів, магнію та калію. Авокадо чудово підтримує баланс статевих гормонів та знижує реакцію на стрес
Корисно поєднувати з такими продуктами:
Не поєднуйте авокадо з жирним мʼясом або смаженими стравами, адже це надмірне навантаження на жовчовиділення.
Лляне насіння
Корисним є саме свіжозмелене, адже воно містить лігани (фітоестрогени), які сприяють балансу естрогену.
Таке насіння покращує чутливість до інсуліну та підтримує здоров'я кишечника.
Краще поєднувати:
Вживання у цілісному вигляді не сприяє засвоєнню корисних речовин.
Куркума
Активна речовина - куркумін, яка надає потужну протизапальну дію та підтримує функції печінки.
Корисно поєднувати з:
Темно-зелені листові овочі
Це чудове джерело фолатів, магнію та антиоксидантів. Вони сприяють регуляції інсуліну та кортизолу, підтримують роботу наднирників.
Поєднуйте з такими продуктами:
Важливо розуміти, що ці продукти не є ліками самі по собі. Їхня роль - підтримка гормонального фону через забезпечення організму поживними речовинами для вироблення гормонів та зменшення запалення.
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