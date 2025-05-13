До чого призводить дисбаланс гормонів

За словами експерта, погіршення настрою, постійна втома, "нестабільний" цикл чи проблеми зі шкірою - усе це може бути сигналом від ендокринної системи.

Часто гормони здаються чимось складним і невидимим, але насправді вони дуже чутливо реагують на стиль життя, зокрема - на харчування.

Дисбаланс кортизолу, естрогену, серотоніну або тиреоїдних гормонів часто пов’язаний із депресивними станами, перепадами настрою та психоемоційною нестабільністю.

До того ж акне, сухість шкіри, випадіння волосся, надмірний ріст волосся (особливо у жінок) можуть бути ознаками гормональних порушень.

Які продукти впливають на гормони

Певні продукти допомагають зменшити запалення, підтримують функцію щитоподібної залози, печінки, наднирників, кишечника - тобто всіх систем, що залучені у вироблення гормонів.

Жирна риба

Сюди відноситься лосось, скумбрія, сардини та оселедець.

Ці продукти є справжнім джерело омега-3 жирних кислот, яке знижує запалення, підтримує щитоподібну залозу та наднирники, опосередковано впливає на рівень кортизолу.

Жирні види риби краще поєднувати з:

листовою зеленню або овочами з вітаміном С (броколі, болгарський перець), яке покращує засвоєння заліза

цільнозерновими крупами - стабілізує інсулін шляхом балансу жирів і складних вуглеводів

Категорично варто уникати смаження на високій температурі, адже тоді руйнується омега-3.

Яйця

Вони багаті на білок, холін, вітамін D та корисні жири. Яйця підтримують синтез статевих гормонів та покращують чутливість до інсуліну.

Найкраще поєднувати:

з авокадо або оливковою олією - покращує засвоєння жиророзчинних вітамінів

зеленими овочами - джерело фолатів і клітковини

Експерт радить уникати надлишку білого хліба чи бекону - різке навантаження на інсулін і печінку.

Броколі та інші хрестоцвіті

Мова йде про цвітну та брюссельську капусту. Продукти м﻿істять індол-3-карбінол, який підтримує метаболізм естрогену.

До того ж такі продукти сприяють профілактиці гормонозалежних станів.

Найкорисніше поєднувати з:

о﻿лією (лляна, оливкова) - для засвоєння жиророзчинних антиоксидантів

куркумою або імбиром - активізують детоксикацію в печінці

Уникати варто сирої капусти у великих кількостях при гіпофункції щитоподібної залози, адже це може порушити йодний обмін.

Авокадо

Це джерело мононенасичених жирів, магнію та калію. ﻿﻿Авокадо чудово підтримує баланс статевих гормонів та знижує реакцію на стрес

Корисно поєднувати з такими продуктами:

я﻿йцями, лососем або нутом - повноцінний баланс білка, жирів і клітковини

помідорами - жир покращує засвоєння лікопіну

Не поєднуйте авокадо з жирним мʼясом або смаженими стравами, адже це надмірне навантаження на жовчовиділення.

Лляне насіння

Корисним є саме свіжозмелене, адже воно ﻿містить лігани (фітоестрогени), які сприяють балансу естрогену.

Таке насіння покращує чутливість до інсуліну та підтримує здоров'я кишечника.

Краще поєднувати:

й﻿огуртом, смузі або кашею - сприяє м'якому виведенню естрогену

водою - насіння має набухати для дії клітковини

Вживання у цілісному вигляді не сприяє засвоєнню корисних речовин.

Куркума

﻿﻿Активна речовина - куркумін, яка надає потужну протизапальну дію та підтримує функції печінки.

Корисно поєднувати з:

чорним перцем (піперин) - підвищує біодоступність у 20 разів

жиром (олія, кокосове молоко) - покращує всмоктування

Темно-зелені листові овочі

Це чудове джерело фолатів, магнію та антиоксидантів. Вони сприяють регуляції інсуліну та кортизолу, підтримують роботу наднирників.

Поєднуйте з такими продуктами:

цитрусові або ягоди - вітамін С покращує засвоєння заліза

насіння гарбуза або кунжуту - додаткове джерело цинку і магнію

Важливо розуміти, що ці продукти не є ліками самі по собі. Їхня роль - підтримка гормонального фону через забезпечення організму поживними речовинами для вироблення гормонів та зменшення запалення.