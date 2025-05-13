Гормональний баланс без ліків: 7 продукти, які повинен їсти кожен
Гормональний баланс - ключ до гарного самопочуття, стабільного настрою та здорового метаболізму. Однак стрес, погане харчування та інші чинники часто порушують цю систему. Відновити гармонію в організмі можна не лише медикаментами, а й продуктами.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Людмили Паламарчук.
До чого призводить дисбаланс гормонів
За словами експерта, погіршення настрою, постійна втома, "нестабільний" цикл чи проблеми зі шкірою - усе це може бути сигналом від ендокринної системи.
Часто гормони здаються чимось складним і невидимим, але насправді вони дуже чутливо реагують на стиль життя, зокрема - на харчування.
Дисбаланс кортизолу, естрогену, серотоніну або тиреоїдних гормонів часто пов’язаний із депресивними станами, перепадами настрою та психоемоційною нестабільністю.
До того ж акне, сухість шкіри, випадіння волосся, надмірний ріст волосся (особливо у жінок) можуть бути ознаками гормональних порушень.
Які продукти впливають на гормони
Певні продукти допомагають зменшити запалення, підтримують функцію щитоподібної залози, печінки, наднирників, кишечника - тобто всіх систем, що залучені у вироблення гормонів.
Жирна риба
Сюди відноситься лосось, скумбрія, сардини та оселедець.
Ці продукти є справжнім джерело омега-3 жирних кислот, яке знижує запалення, підтримує щитоподібну залозу та наднирники, опосередковано впливає на рівень кортизолу.
Жирні види риби краще поєднувати з:
- листовою зеленню або овочами з вітаміном С (броколі, болгарський перець), яке покращує засвоєння заліза
- цільнозерновими крупами - стабілізує інсулін шляхом балансу жирів і складних вуглеводів
Категорично варто уникати смаження на високій температурі, адже тоді руйнується омега-3.
Яйця
Вони багаті на білок, холін, вітамін D та корисні жири. Яйця підтримують синтез статевих гормонів та покращують чутливість до інсуліну.
Найкраще поєднувати:
- з авокадо або оливковою олією - покращує засвоєння жиророзчинних вітамінів
- зеленими овочами - джерело фолатів і клітковини
Експерт радить уникати надлишку білого хліба чи бекону - різке навантаження на інсулін і печінку.
Броколі та інші хрестоцвіті
Мова йде про цвітну та брюссельську капусту. Продукти містять індол-3-карбінол, який підтримує метаболізм естрогену.
До того ж такі продукти сприяють профілактиці гормонозалежних станів.
Найкорисніше поєднувати з:
- олією (лляна, оливкова) - для засвоєння жиророзчинних антиоксидантів
- куркумою або імбиром - активізують детоксикацію в печінці
Уникати варто сирої капусти у великих кількостях при гіпофункції щитоподібної залози, адже це може порушити йодний обмін.
Авокадо
Це джерело мононенасичених жирів, магнію та калію. Авокадо чудово підтримує баланс статевих гормонів та знижує реакцію на стрес
Корисно поєднувати з такими продуктами:
- яйцями, лососем або нутом - повноцінний баланс білка, жирів і клітковини
- помідорами - жир покращує засвоєння лікопіну
Не поєднуйте авокадо з жирним мʼясом або смаженими стравами, адже це надмірне навантаження на жовчовиділення.
Лляне насіння
Корисним є саме свіжозмелене, адже воно містить лігани (фітоестрогени), які сприяють балансу естрогену.
Таке насіння покращує чутливість до інсуліну та підтримує здоров'я кишечника.
Краще поєднувати:
- йогуртом, смузі або кашею - сприяє м'якому виведенню естрогену
- водою - насіння має набухати для дії клітковини
Вживання у цілісному вигляді не сприяє засвоєнню корисних речовин.
Куркума
Активна речовина - куркумін, яка надає потужну протизапальну дію та підтримує функції печінки.
Корисно поєднувати з:
- чорним перцем (піперин) - підвищує біодоступність у 20 разів
- жиром (олія, кокосове молоко) - покращує всмоктування
Темно-зелені листові овочі
Це чудове джерело фолатів, магнію та антиоксидантів. Вони сприяють регуляції інсуліну та кортизолу, підтримують роботу наднирників.
Поєднуйте з такими продуктами:
- цитрусові або ягоди - вітамін С покращує засвоєння заліза
- насіння гарбуза або кунжуту - додаткове джерело цинку і магнію
Важливо розуміти, що ці продукти не є ліками самі по собі. Їхня роль - підтримка гормонального фону через забезпечення організму поживними речовинами для вироблення гормонів та зменшення запалення.
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