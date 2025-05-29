Горила, кінь чи кенгуру: від якої тварини смерть - найболючіша? Симуляція без цензури

Попри абсурдність уявного бою між людиною та дикою твариною, користувачі соцмереж усе частіше цікавляться, чим можуть закінчитися такі "зіткнення". І хоча це радше гіпотетичні роздуми, ніж реальний поєдинок, розгляд наслідків зіткнення з дикою твариною - це ще одна нагода задуматися над власною вразливістю.

Яку шкоду може завдати людині напад коня, кенгуру або горили, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео Zackdfilms в Instagram .

Нещодавно в інтернеті з'явилося багато дискусій про битву 100 чоловіків проти 1 горили. До обговорення долучився навіть Ілон Маск, який пропонував взяти участь у цій гіпотетичній бійці.

Згодом з'явилися питання, що може статися у бою людини з іншими видами тварин. І для відповіді на ці питання була створена ціла цифрова симуляція.

Удар коня: зламані ребра й ризик зупинки серця

Удар копитом коня здатен спричинити серйозні травми - від розтрощених ребер до внутрішньої кровотечі, адже зламані кістки можуть пошкодити внутрішні органи.

Якщо удар припадає в голову або обличчя, можливі переломи щелепи та черепа. У деяких випадках зафіксовано навіть зупинку серця внаслідок надпотужного удару.

Кенгуру: потужність, що рве тіло

Попри поширене уявлення про кенгуру як доброзичливих істот, ці тварини мають надзвичайну силу - до 750 фунтів (близько 340 кг). Вони можуть бити задніми лапами, оснащеними гострими кігтями, здатними буквально розпороти шкіру.

Їхній укус також не поступається за силою укусу ведмедя гризлі. Наслідки - від подряпин до переломів, внутрішніх кровотеч і летального результату.

Горила: удар, який не залишає шансів

Для порівняння: середньостатистична людина б’є з силою близько 150 фунтів, професійний боксер - до 750. Водночас сила удару горили сягає від 1300 до 2700 фунтів.

Один такий удар у тулуб може спричинити миттєве руйнування ребер, органів і смерть. Людський череп витримує до 550 фунтів, тож удар горили в голову - фактично вирок.

Висновок очевидний: не кидайте виклик природі, яку не можете здолати.