Горіхи чи фрукти: тренер розповів, що краще обрати для перекусів при схудненні

Корисні перекуси стабілізують рівень цукру в крові протягом дня. Якщо їсти правильні продукти, то можна уникнути стану крайнього голоду і, як наслідок, переїдання. Варто знати, фрукти чи горіхи корисніші для перекусів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку тренера Юрія Попка.

Що варто знати про фрукти

За словами експерта, потрібно їсти і фрукти, і горіхи. Все тому, що ці два продукти дуже корисні для організму.

Фрукти - це є фруктоза, клітковина, вода та вітаміни, які необхідні організму. До того ж фрукти є низькокалорійні.

Фрукти містять досить багато вуглеводів з хорошою дозою клітковини. Ви можете зробити свій перекус більш збалансованими, насолоджуючись фруктами з творогом, йогуртом або з мюслями та молоком.

Наступні фрукти мають низький глікемічний індекс (5 або менше на порцію): вишня, грейпфрут, ківі, апельсин, персики (свіжі або консервовані у власному сокові), груші та полуниці.

Сухофрукти можуть дати вам відчуття насичення та калорії. Додайте до цього перекусу нежирні горіхи. Проте, кунжутні палички або сушені бананові чипси - це не натуральні сухофрукти, тому користі з них мало.

Чи корисно перекушувати горіхами

Горіхи також потрібні, адже в них є корисні жири, білок та клітковина.

Горіхи - ідеальний швидкий перекус. 30 грамів більшості горіхів дорівнює близько 170 калорій, 7 грамів вуглеводів, 6 грамів білка і 15 грамів жиру. Чим більше жирів в горіхах, тим більше часу вони будуть перетравлюватися.

Зокрема, варто знати таке про горіхи:

фундук і мигдаль менше інших горіхів містять жир

горіхи макадамія і фундук мають найвищий вміст мононенасичених жирів

фісташки і горіхи макадамія містять багато харчових волокон (близько 3 г на 30 грамів)

волоські горіхи мають найбільше омега-3 жирних кислот

Але оскільки основний нутрієнт горіхів це жири, то вони дуже калорійні. Варто знати, що вони калорійні і багато горіхів їсти не можна, якщо ви стежите за тілом і хочете схуднути.