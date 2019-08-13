Горе-водитель устроил массовое ДТП в Киеве: неадеквата чуть не линчевали (видео) 

В Киеве пьяный водитель устроил массовое ДТП и чуть не сбил человека. На улице Преображенская в Соломенском районе около рынка мужчина за рулем Nissan Micra остановил свое движение, врезавшись в дерево, но перед этим он столкнулся с четырьмя автомобилями и снес лоток, в котором продавали арбузы. Как говорят свидетели аварии, девушка-продавщица успела отскочить только чудом, передает "Информатор".

Отмечается, что горе-водитель перед тем как сесть за руль авто находился в одном из центров игровых автоматов "СпортЛото". Сев в легковушку, он прямо на парковке повредил одну из машин, затем влетел в палатку с арбузами, потом продолжил движение и зацепил еще три авто.

Прибывшие на место ДТП полицейские были вынуждены посадить его в служебную машину Toyota Prius от греха подальше, так как водители разбитых автомобилей с трудом могли сдерживать эмоции. Пьяный мужчина сходил под себя "по большому" прямо в патрульной машине.

Фото: kiev.informator.ua

Интересно, что сам водитель заявляет, что он не сидел за рулем - хотя все свидетели утверждают обратное. По словам мужчины, он находился сбоку, а вела Nissan Micra какая-то девушка, которая убежала. Таке он заявил, что у него и водительских прав нет.

На место аварии прибыл тесть мужчины, который высказал мнение, что горе-водитель практически выкрал ключи от авто у его дочери.

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

Мужчина, сидя в наручниках в патрульном авто, хамил журналистам и грозил на них помочиться... Сдать тесты на содержание алкоголя в крови он также отказывался.

Следственно-оперативная группа выясняет все детали и обстаятельства происшествия.

Видео: YouTube / informator.ua

Пользователи сети в комментариях к видео ДТП отмечают, что уйти от ответственности такому горе-водителю не удастся, как бы он ни пытался обмануть следствие. Также озвучивается инициатива введения более жестких штрафов за вождение в пьяном виде.

Видно арбузы все хотел скупить, Киев зажигает как обычно;

Какой штраф, машину на штраф майдан и лишение прав;

Отпечатки на руле, и потом по полной за брехню + за то, что бухой;

Отпечатки легко проверяются, кто был за рулем;

Жаль, что он не повстречал КАМаз в начале пути;

Нужно ввести такой штраф за пьянство, что бы платили его всю жизнь...

Скрин комментариев

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