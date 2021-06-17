Гордился быть врачом: что известно о велосипедисте, погибшем из-за пьяного пешехода

Все случилось за долю секунды

В сюжете ТСН говорится, что погибшего звали Виктор. В тот день он как раз ехал с работы. Коллеги медика шокированы случившимся.

"Он со мной был на операции, а после операции поехал домой", - рассказывает врач-ортопед Тарас Рокита, коллега Виктора.

Но домой так и не доехал. На единственных кадрах с видеорегистратора нечетко, но видно, как велосипедист внезапно выезжает на оживленную трассу, ударяется об фуру и отлетает на тротуар. Смерть от удара головой о бровку была мгновенной.

Ольга, тоже велосипедистка, ехала следом и была первой, бросившейся на помощь. Они оба двигались по тротуару. Парень поздоровался с ней, объехал и направился дальше.

"Это была такая неожиданная ситуация. В долю секунды..." - рассказывает девушка.

А пьяный пешеход шел к ним навстречу. Когда они сошлись в одной точке, внезапно пешеход изменил траекторию движения и тем самым сбил велосипедиста на дорогу. В это время там ехал грузовик.

Виктор зацепился о грузовик рюкзаком, затем его отбросило на бордюр.

А пешеход спокойно пошел дальше, не реагируя на крики. Его догнали и поймали водители других авто, которые остановились, увидев ситуацию. В крови пешехода было 1,41 промилле алкоголя. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Что известно о 27-летнем враче

Коллега Виктора рассказывает, что он очень тепло высказывался о жене, мечтал о детях и гордился своей работой. Каждый день он помогал десяткам людей. Чтобы быстрее добираться до любимой работы, купил велосипед.

"Года два назад он пересел на велосипед. Передвигался на велосипеде, хотя мы его предупреждали, что в нашей стране это не очень безопасно делать. Мне его... Нам всем его будет очень не хватать..." - говорит коллега погибшего, едва сдерживая слезы.

Видео: В Киеве пьяный пешеход стал причиной гибели велосипедиста (ТСН)