Не за горами мороз. Как защитить и уберечь руки на холоде

Хроническая экзема кистей – состояние, при котором кожа воспаляется, сохнет, образуются трещинки, корки и даже мокнуть.

Очень часто она встречается у медицинских работников, парикмахеров, работников пищевой промышленности. Это происходит, когда у рук есть много контакта с водой, дезинфицирующими и другими химическими средствами, перчатками. Холодная ветреная погода может обострять эти состояния.

Как помочь рукам в холодную погоду

Помните, что лучшая защита от холода – это перчатки, на крайний случай это крем.

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Минимизируйте использование антисептиков, лучше помойте руки с мылом. Если уже есть повреждение кожи – тогда не мыло, а лаванты или синдеты (вариантов множество).

После мытья рук, каждого контакта с водой – увлажнняйте их кремом. Для дома можно иметь большую банку эмолента, с собой удобно брать компактные варианты (и можно использовать даже вазелин).

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Делайте все домашние дела в перчатках, если нужно долго быть в них, то под низ можно одеть косметические хлопчатобумажные перчатки, так рука не будет потеть.

Когда вы обнаружили воспаление - обратитесь к врачу.