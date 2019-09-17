Гопник на фоне окурков: Ани Лорак шокировала новой фотосессией

Ани Лорак выбрала неудачную локацию для съемок
Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram серию фотографий, сделанных на урбанистической локации в Москве. Певица позирует на фоне небоскребов с зеркальными окнами.
Для фотосъемки певица выбрала довольно красивое место - звезда стоит на мосту, сзади большой современный город. Но все испортило огромное количество окурков, которые можно заметить на некоторых фото.
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Кроме того, наряд певицы - черные спортивные штаны с полосками по бокам, футболка оверсайз и стеганный жилет - вызвал ряд вопросов. Подписчики звезды недоумевают, почему Каролина в последнее время впадает в крайности - от вечерних нарядов до "костюмов гопника".
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Поклонники оставляют под спорной фотосессией ряд не очень лестных отзывов. Подписчики также просят певицу не злоупотреблять фотошопом и прекратить манипуляции с лицом, чтобы не превратиться в куклу.
Ани Лорак шокировала видом гопника среди окурков (скрин: instagram.com/anilorak)
Напомним, недавно Ани Лорак похвасталась в сети очередной московской наградой и поблагодарила поклонников. Но то, как звезда обратилась к фанам, вызвало негодование.
Ранее мы писали, что Ани Лорак засветила огромную грудь на выступлении в России.