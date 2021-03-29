Голубовская о смертности от коронавируса: никогда мы не хоронили столько людей

Также медик сообщила, что COVID-19 забирает жизни молодых и врачи уже устали говорить родственникам, что их любимый член семьи умер.

"Никогда мы не хоронили за короткий промежуток времени такое количество людей, а сейчас - относительно молодых людей, хотя я не сторонник делить по возрастам приоритеты в оказании медицинской помощи, с чем сейчас столкнулись многие страны", - рассказала инфекционист.

Голубовская отметила, что не всех тяжелых пациентов привозят в больницы по скорой помощи, некоторые приезжают самостоятельно.

"Сегодня заведующий реанимации, который много дней уже совсем не выходит из стационара, крайне уставший от наплыва больных, дефицита персонала, говорит мне: "Я устал ежедневно по несколько раз повторять родственникам — ваш (...) умер... Трудно... Тем более, что родным и близким непонятно — как так, пришел своими ногами", - написала Голубовская.

Отметим, что за прошлые сутки в Украине зафиксирован небольшой спад заболеваемости.

Так, в стране инфицированы еще 8346 человек. Больше всего новых заражений во Львовской, Днепропетровской и Одесской областях.