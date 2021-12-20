Голубовская сделала заявление о борьбе с инфекциями: есть острая проблема

По ее словам, когда речь заходит о борьбе с инфекционными болезнями, мы оказываемся вне правового поля.

"У нас самая главная и острая проблема - не создана вертикаль биобезопасности. То есть у нас на сегодняшний день все, что касается противодействия инфекционным болезням, вне правового поля", - говорит заслуженный врач Украины.

Медик объяснила, что в 2017 году Кабмин ликвидировал санитарно-эпидемиологическую службу.

"Несмотря на то, что профсоюзы выиграли суд, Кабмин ее (санэпидемслужбу. - Ред.) ликвидировал. А в наших основных законах, которые действуют на сегодняшний день - о защите населения от инфекционных болезней и санитарно-эпидемического благополучия населения, - везде фигурирует санэпидемслужба. И я не знаю, почему очень большие сложности принять этот закон по биобезопасности", - говорит инфекционист.

Голубовская говорит, что как в Украине, так и во всем мире острая нехватка квалифицированных инфекционистов. И чтобы решить проблему, нужна четко выстроенная вертикаль биобезопасности.

"Вертикаль надо выстроить и поставить во главе авторитетного человека. Если будет руководить некомпетентный человек, оно все равно не будет работать", - добавила она.