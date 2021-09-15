Голубовская резко высказалась о ситуации с вакцинацией в Украине

В Украине всего вакцинировались от коронавируса уже около 5,9 миллиона человек , из которых около 4,77 миллиона получили две дозы, согласно данным Минздрава. В то же время фиксируется, что большее количество привитых - не из групп риска, которых по логике должны были вакцинировать в первую очередь.

Специалист обратила внимание на ряд проблем и огрехов, допущенных во время прививочной кампании.

Также завкафедры инфекционных болезней Национального медуниверситета имени Богомольца довольно эмоционально высказалась о ситуации, при которой во время эпидемии COVID-19 тему прививок, новых штаммов и вариантов вируса, вопрос коллективного иммунитета извращают некоторые псевдоэксперты и политики, что в итоге подрывает в обществе доверие к вакцинации в целом.

"Столько антинаучного бреда, сколько было задекламировано с начала пандемии на самом высоком уровне, трудно себе представить. Начиная от "коллективного иммунитета" и заканчивая "антитела не играют роли в иммунитете от коронавируса". Дальше - больше. Лечить строго не доказанными методами тяжелейших больных категорически нельзя, вакцинировать здоровых можно (здесь я о самом глобальном подходе, а не о том, что не надо вакцинироваться, о цинизме всего происходящего, без перекручивания, пожалуйста). Далее мы наслушались, что у переболевших хуже иммунитет, и что переболел - бегом на вакцинацию всем подряд. Показательные выступления на телевизоре, Фейсбуке и т.д." - возмущается Голубовская.

И тут появляется утверждение, якобы коронавирус - это проблема только непривитых, добавила инфекционист.

"Хочется спросить, а в больнице когда с экскурсией последний раз были? Что за продуктивный бред, подрывающий вообще в обществе доверие к вакцинации?" - пишет она.

В итоге в Украине наблюдается картина, когда в основном вакцинированы те, кто тяжело, как правило, не болеют - то есть 20-39 летние. В противовес этому все, кто болеет тяжело, практически не вакцинированы, подчеркивает Голубовская.

"При этом - активное навязывание бустерных доз всем подряд, без разбора, без анализа, не учитывая индивидуальные факторы уже вызывает отторжение у специалистов. Малоизученное иммунное по своей сути системное заболевание", - говорится в публикации.

Врач добавила, что в клиниках Украины сейчас большое количество пациентов именно из основных групп риска, которые не были вакцинированы.

График: распределение вакцинации в Украине по возрастным группам