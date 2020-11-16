Голубовская расставила точки над "і" в приеме антибиотиков при коронавирусе

Ольга Голубовская (фото: РБК-Украина)

Врач выступила против приема антибиотиков во время болезни

Ольга Голубовская, заслуженный врач Украины, рассказала, когда нужно принимать антибиотики во время коронавирусной болезни и стоит ли это вообще делать. Врач подчеркивает, что антибиотики не убивают вирус, они назначаются при вирусной болезни в определенном ряде случаев. Об этом медик рассказала, отвечая на популярные вопросы о коронавирусе. Видео размещено в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус инфо".

Врач рассказала, что всем заболевшим без исключения не следует применять для лечения коронавирусной болезни антибиотики.

"Антибиотики не лечат коронавирусную инфекцию. Мы их назначаем в определенных условиях, определенной категории больных. Категоричности в этом вопросе быть не должно, как вообще в медицине не должно быть никакой категоричности", — пояснила Голубовская.

Также врач подчеркнула, что большинству людей, которые переносят болезнь в легкой и средней тяжести форме, антибиотики не нужны вообще. При этом медик отметила, что антибактериальные препараты также не нужно принимать, если у человека температура тела поднялась до 39 или 40 градусов.

По словам заведующей кафедрой инфекционных болезней НМУ имени А. А. Богомольца, течение болезни часто зависит от генетики. Голубовская ранее рассказывала, почему у части пациентов коронавирус проходит бессимптомно.

Ранее Голубовская также рассказывала, что за последнее время течение коронавируса изменилось и сейчас болезнь уже существенно отличается от той картины, которую врачи наблюдали летом.

До этого врач назвал четыре симптома того, что вы переболели коронавирусом. Отличить болезнь от остальных можно по "пост-симптомам", подчеркивает медик.