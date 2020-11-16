ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Голубовская расставила точки над "і" в приеме антибиотиков при коронавирусе

Понедельник 16 ноября 2020 19:31
Голубовская расставила точки над "і" в приеме антибиотиков при коронавирусе
Ольга Голубовская (фото: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Врач выступила против приема антибиотиков во время болезни

Ольга Голубовская, заслуженный врач Украины, рассказала, когда нужно принимать антибиотики во время коронавирусной болезни и стоит ли это вообще делать. Врач подчеркивает, что антибиотики не убивают вирус, они назначаются при вирусной болезни в определенном ряде случаев. Об этом медик рассказала, отвечая на популярные вопросы о коронавирусе. Видео размещено в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус инфо".

Врач рассказала, что всем заболевшим без исключения не следует применять для лечения коронавирусной болезни антибиотики.

"Антибиотики не лечат коронавирусную инфекцию. Мы их назначаем в определенных условиях, определенной категории больных. Категоричности в этом вопросе быть не должно, как вообще в медицине не должно быть никакой категоричности", — пояснила Голубовская.

Также врач подчеркнула, что большинству людей, которые переносят болезнь в легкой и средней тяжести форме, антибиотики не нужны вообще. При этом медик отметила, что антибактериальные препараты также не нужно принимать, если у человека температура тела поднялась до 39 или 40 градусов.

По словам заведующей кафедрой инфекционных болезней НМУ имени А. А. Богомольца, течение болезни часто зависит от генетики. Голубовская ранее рассказывала, почему у части пациентов коронавирус проходит бессимптомно.

Ранее Голубовская также рассказывала, что за последнее время течение коронавируса изменилось и сейчас болезнь уже существенно отличается от той картины, которую врачи наблюдали летом.

До этого врач назвал четыре симптома того, что вы переболели коронавирусом. Отличить болезнь от остальных можно по "пост-симптомам", подчеркивает медик.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь врачиантибиотикиОльга ГолубовскаяКоронавирус

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь