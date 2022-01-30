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Голубовская рассказала, придется ли вакцинироваться от COVID-19 всю жизнь

Автор: Владимир Костырин

Ольга Голубовская призвала вакцинироваться от коронавируса бустерной дозой людей в возрасте и тех граждан, которые входят в группу риска, и высказалась относительно возможной необходимости прививаться и дальше на постоянной основе.

Об этом заслуженный врач Украины сказала в эфире телеканала "Украина 24".

Завкафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца считает, что из-за новых препаратов от COVID-19 вакцинированным людям в дальнейшем не придется делать прививки всю жизнь.

Скорее всего, будут разумные рекомендации от Минздрава, добавила ведущий киевский инфекционист.

Также Голубовская высказалась о новом варианте коронавируса, который может обходить защиту, сформированную в организме человека благодаря вакцинам. В частности, как это фиксируется у штамма "Омикрон", что отличается высокой заразностью.

"Нам обещали новую вакцину под новые варианты, поскольку эти ускользают", - отметила она.

При этом врач-инфекционист подчеркивает, что все же бустерная прививка от COVID-19 рекомендуется пожилым и пациентам из группы риска.

"А для молодежи это практически не играет никакой роли. Я думаю что все будет меняться", - высказалась Голубовская.

Напомним, ранее Ольга Голубовская рассказала, в чем особенность течения штамма коронавируса "Омикрон", и какой препарат поможет пациентам из группы риска.

Также мы писали о том, что Голубовская недавно сделала заявление о борьбе с инфекционными болезнями в Украине.

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Ольга Голубовскаявакцинация от коронавирусаКоронавирус