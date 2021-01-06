Голубовская рассказала, поможет ли витамин D при лечении коронавируса

Многие украинцы задумываются, нужно ли принимать витамин D и антибиотики в случае заболевания коронавирусом. Ведущий инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская рассказала, действительно ли стоит так делать. По ее словам, витамин D стоит принимать только в случае назначения врача.

"Сегодня уже есть множество публикаций, показывающих, что при развитии COVID-19 уровень витамина D резко снижается. Даже если до болезни был нормальный, во времени болезни снижается, причем это снижение прямо пропорционально степени тяжести и коррелирует со степенью тяжести. Поэтому мы рекомендуем его принимать, но под четким лабораторным контролем, потому что передозировка не менее опасна. Витамин С, в данном случае, не столь важен", - рассказала она в интервью "Цензор.нет".

Также Голубовская рассказала о приеме антибиотиков во время COVID-19.

"В отличие от гриппа при этом заболевании гораздо реже идет присоединение вторичной бактериальной флоры. Но я не люблю перегибы, когда считают "давайте не назначать вообще". Если больной с диабетом, находится на больших дозах гормонов, у него риски активации различной флоры тоже высоки. Иногда у пациентов развиваются абсцессы легких. Поэтому врачебное мышление никто не отменял. За все время, сколько я консультирую пациентов с коронавирусом, ни один пациент не получает одинаковую терапию. Хоть в чем-то, но она разнится. В дозе антикоагулянтов, витамина D, глюкокортикостероидов и длительности их применения, присоединения других каких-то, "непротокольных" методов лечения", - резюмировала медик.

Также Голубовская отметила, что самой главной профилактикой является здоровый образ жизни и соблюдение дистанции.

Как мы ранее писали, Голубовская рассказала, когда в Украине ожидается новый всплеск больных COVID-19.