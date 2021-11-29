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Голубовская рассказала все подробности о новом штамме коронавируса Омикрон

Новина українською →
Понедельник 29 ноября 2021 14:12
Голубовская рассказала все подробности о новом штамме коронавируса Омикрон Фото: Голубовская рассказала об= новом штамме Омикроне(Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Новый штамм коронавируса Омикрон обеспокоил не на шутку практически всех граждан мира. Что от него ждать и так ли он заразен, объяснила медик Ольга Голубовская.

Информацией она поделилась на своей Facebook-странице.

Насколько заразен Омикрон

По словам Голубовской, сейчас нет информации, является ли новый штамм заразнее, чем, например, Дельта.

"Пока неясно, является ли Омикрон более заразным, по сравнению с другими вариантами, включая Дельта. Число инфицированных в Южной Африке возросло, но эпидемиологические расследования выясняют, связано ли это с Omicron или другими факторами", - уточнила инфекционист.

Какая тяжесть заболевания

Насколько тяжелым является течение болезни после заражения новым штаммом - тоже пока не изучено. Также неясно и на счет симптомов, отличаются ли они от Дельты.

"В Южной Африке растет число госпитализаций, но это может быть связано с увеличением общего числа инфицированных людей, и не только вариантом Омикроном. В настоящее время нет информации, позволяющей предположить, что симптомы, связанные с Омикроном, отличаются от симптомов других вариантов", - сообщила Голубовская.

Эффективна ли вакцина от Омикрона

"Эффективность вакцин от этого варианта неизвестна (пока). Эффективность тестов: широко используемые тесты ПЦР выявляют и вариант Omicron, эффективность экспресс-тестов изучается", - проинформировала медик.

Как мы ранее писали, Голубовская объяснила, кому из украинцев нужна третья доза вакцины от COVID.

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Ольга Голубовская
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