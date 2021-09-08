Голубовская рассказала о вакцинах от COVID-19, которые могут навредить "тяжелым" больным

Вакцины от коронавируса, поступившие в Украину из США, имеют некоторые особенности применения, труднореализуемые в отечественных реалиях. Речь идет о препаратах Bamlanivimab и Etesevimab, которые не эффективны против опасных штаммов коронавируса, в том числе и "Дельты".
Об этом рассказала инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская, передает УНН.
Завкафедры инфекционных болезней Национального медуниверситета имени Богомольца отметила, что эти моноклональные антитела практически не работают на штаммы, вызывающие беспокойство у медиков в мире.
Она обратила внимание, что американский Институт национального здоровья не рекомендует использовать Bamlanivimab, поскольку в Штатах циркулируют такие варианты коронавируса.
"Именно поэтому возникает большой вопрос в применении. И мы уже должны привыкнуть, привыкаем к этому, что нам дают то, что другим уже не надо", - пояснила инфекционист.
Голубовская заявляет, что все такие препараты должны быть использованы на амбулаторном этапе.
"Это самое важное и наиболее принципиальное, что надо понимать. Если эти препараты назначать пациентам в позднюю стадию болезни, начиная со второй недели в иммунопатологическими фазу, тяжелую, то тем самым можно наоборот усугубить тяжесть течения заболевания", - предупредила врач.
Она уточнила, что такие препараты показаны пациентам с легким и средним течением болезни COVID-19 на начальных этапах, при подозрениях, что состояние пациента в дальнейшем может ухудшиться.
Так, врач должен определять уровень риска и вовремя вмешиваться, буквально через несколько дней от начала заболевания. Голубовская подчеркивает, что это самое важное - "иначе больному можно даже навредить".
Напомним, перед этим Ольга Голубовская назвала главный побочный эффект вакцинации от COVID-19.
Ранее Голубовская рассказала об опасности "Дельты", как штамм ускользает от антител, и как уберечься.