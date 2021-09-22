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Голубовская рассказала, кто никогда не заболеет COVID-19

Автор: Людмила Жукова

Коронавирусом заражаются большинство, но есть определенные люди, которые могут не замечать этого, то есть инфекция проходит без клинических проявлений.

Об этом ведущий киевский инфекционист Ольга ГОлубовская рассказала в интервью Дмитрию Городону.

Она вспомнила случай из своей практики и привела в пример ситуацию с одним реаниматологом из больницы. По ее словам, она спросила его, болел ли он коронавирусом или нет, на что тот ответил, что нет, но анализ на антитела показал, что да.

"Ну вот смотрите, ситуация такая, захожу я в реанимацию, реаниматолог надевает на себя маску и я его спрашиваю, болел ли он", - рассказала Голубовская.

Медик отметила, что есть в практике случаи, когда людей "вирус не брал".

"Есть категория пациентов, которая не болеет, ну не берет их вирус. Это как с гриппом около 5%. А вообще - это генетика и хороший иммунитет", - отметила инфекционист.

По словам Ольги, коронавирус - это как лакмусовая бумажка и она проявляет те болезни, которые у больного были раньше.

Голубовская напомнила о важности вакцинации тех людей, которые еще не болели COVID-19.

Как мы ранее рассказывали, Голубовская рассказала, кто из украинцев может не делать прививку от COVID-19 срочно.

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Ольга Голубовская