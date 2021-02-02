Голубовская объяснила спад коронавируса в Украине: расслабляться нельзя

Коронавирус в Украине идет на спад, но расслабляться не стоит. Авторитетный украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская говорит, что такая ситуация закономерна, и наблюдается в "хвосте" сезонных эпидемий.

Об этом завкафедрой инфекционных болезней НМУ имени А. А. Богомольца рассказала на своей странице в Facebook.

При этом, по словам медика, оптимистическое снижение новых случаев не касается "тяжелых" пациентов. Ведь отделения интенсивной терапии по-прежнему переполнены.

"Количество больных по всей Украине заметно снизилось, закрываются отделения в частных клиниках, заполняемость муниципальных упала на треть, но это не касается отделений интенсивной терапии", - пишет медик.

И возраст "тяжелых" больных помолодел - сейчас это пациенты 60-75 лет.

"Здесь (в отделениях интенсивной терапии. - Ред.) больных очень много и больные тяжелые, причем возраст самых тяжелых помолодел - 60-75 лет... В обычной ситуации такая закономерность наблюдается в "хвосте" эпидемий (сезона). Если нас не постигнет какая-нибудь неприятность, например, в виде варианта P.1 (бразильского), недавний завоз которого в США вызвал быстрый коллапс систем здравоохранения", - написала Голубовская и напомнила, что нужно беречь себя, ведь расслабляться еще рано.

Напомним, что число заболевших коронавирусом в Украине в последние месяцы идет на спад. Так, по состоянию на 2 февраля число новых случаев - 2394. С начала пандемии в стране заразились уже 1 миллион 223 тысяч 879 человек, умерли - 22 924, выздоровели - 1 млн 35 тысяч 372.

При этом в некоторых областях на фоне общего снижения зафиксирован рост заболеваемости.

Ранее Ольга Голубовская также назвала препарат, который спасает украинцев от коронавируса.