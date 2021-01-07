Голубовская объяснила, почему зимой болеть коронавирусом наиболее опасно

Ведущая инфекционистка Ольга Голубовская рассказала, в какой период года перенесение коронавирусной инфекции наиболее тяжело и опасно для человека. По данным врача, в зимний период человек получает самые большие дозы возбудителя. Из-за этого осенью и зимой количество пациентов с тяжелой формой COVID-19 резко увеличивается.

Ольга Голубовская также рассказала, когда заболеваемость и общее течение болезни будет снижаться. Об этом она заявила в интервью УНН.

"Продолжается сезон коронавируса. Сейчас он агрессивный. Сейчас мы получаем самые большие дозы возбудителя, поэтому растет количество тяжелых форм. В весенне-летний сезон это будет смягчаться, как и прошлым летом", — говорит врач.

По ее словам, хотя летом были надежды, что коронавирус вообще сойдет на нет, этого не произошло.

"Впрочем, ситуация была не такой, как сейчас. И по количеству, но самое главное — по количеству тяжелых форм. Летом люди болели, но не было такого количества тяжелых форм", — отметила Ольга Голубовская.

Стоит отметить, что ранее доктор медицинский наук Андрей Волянский сравнил смертность от коронавирусной инфекции и гриппа. По официальным данным, от COVID-19 во всем мире умирает 2% больных, в Украине - 1,8%. От гриппа умирает примерно 0,01% зараженных.

При этом врач подчеркнул, что эти данные абсолютно оторваны от реальности, поскольку 90% не учитывается.

Ранее ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская рассказала, когда в Украине ожидается новый всплеск больных COVID-19.