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Голубовская объяснила, почему одна вакцинация не поможет побороть COVID-19

Автор: Людмила Жукова

Вакцинация от коронавируса в Украине не может уберечь людей от инфекции. Ее одной совсем не достаточно.

Об этом заявила ведущий инфекционист Киева Ольга Голубовская в эфире программы "Свобода слова".

Медик вспомнила и привела в пример украинцам Израиль, где провели правильный комплекс мероприятий по вакцинации, также в стране действовал жесткий локдаун.

"Преодолеть инфекционное заболевание только одной вакцинацией невозможно, это только комплекс мероприятий, где вакцинация важная часть, но не единственная. В Израиле сделали очень грамотно, они провели эту компанию достаточно жестко и правильно сделали. В том числе отправили всех в довольно жесткий локдаун", – сказала Голубовская.

Голубовская сообщила и хорошие новости о том, что ситуация с коронавирусом стабилизируется в Киеве, однако в столице все же наблюдается большое количество тяжелобольных пациентов.

"Как всегда бывает в" хвосте "вспышек, превалирует количество тяжелых и крайне тяжелых больных. Поэтому напряжение в реанимационных отделениях остается. Боль, горе, неисчерпаемые семейные трагедии", - отметила она.

К слову, в Украине с начала кампании вакцинации привито 528 030 человек.

Напомним, что Голубовская объяснила, какие стадии болезни COVID-19 и как на каждой из них лечат.

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Новости Украины Ольга Голубовская