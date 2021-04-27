Голубовская объяснила, почему одна вакцинация не поможет побороть COVID-19

Медик вспомнила и привела в пример украинцам Израиль, где провели правильный комплекс мероприятий по вакцинации, также в стране действовал жесткий локдаун.

"Преодолеть инфекционное заболевание только одной вакцинацией невозможно, это только комплекс мероприятий, где вакцинация важная часть, но не единственная. В Израиле сделали очень грамотно, они провели эту компанию достаточно жестко и правильно сделали. В том числе отправили всех в довольно жесткий локдаун", – сказала Голубовская.

Голубовская сообщила и хорошие новости о том, что ситуация с коронавирусом стабилизируется в Киеве, однако в столице все же наблюдается большое количество тяжелобольных пациентов.

"Как всегда бывает в" хвосте "вспышек, превалирует количество тяжелых и крайне тяжелых больных. Поэтому напряжение в реанимационных отделениях остается. Боль, горе, неисчерпаемые семейные трагедии", - отметила она.

К слову, в Украине с начала кампании вакцинации привито 528 030 человек.