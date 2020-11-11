Голубовская объяснила, почему некоторые украинцы болеют COVID-19 без симптомов

Ольга Голубовская, заслуженный врач Украины, рассказала, почему у части пациентов коронавирус проходит бессимптомно. По словам заведующей кафедрой инфекционных болезней НМУ имени А. А. Богомольца, болезнь часто генетически детерминирована.

Врач-инфекционист объясняет, что медики часто используют такое понятие, как субклиническое течение заболевания, пишет издание "Гордон".

Это означает, что в некоторых случаях у заболевшего нет симптомов. Или же они настолько незначительные, что человек их просто не замечает. Как пример, врач приводит антитела к вирусу гепатита А, которые есть у всех людей, хотя в детстве ими и не болели. Попросту болезнь не проявляла себя.

"[Генетически] детерминирован иммунный ответ против того или иного возбудителя. И есть, вероятно, люди, у которых генетический иммунный ответ так срабатывает, что они тяжело не болеют", - заметила инфекционист.

Ольга Голубовская является доктором медицинских наук, профессор, Заслуженным врачом Украины. Также она член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине.

Тем временем в Украине на 11 ноября подтвердили 10 611 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Одесской, Киевской, Львовской и Запорожской областях.

Ранее Голубовская также рассказывала, что за последнее время течение коронавируса изменилось и сейчас болезнь уже существенно отличается от той картины, которую врачи наблюдали летом.

Кроме того врачи рассказали, как отличить коронавирус от обычной простуды.