Голубовская объяснила, кому точно нужна третья доза вакцины от COVID

Третья (бустерная) доза вакцины от коронавируса просто необходима людям с иммунодефицитом.
Об этом ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская рассказала в эфире телеканала "Украина 24".
Пациентам со слабой выработкой антител (онкобольные) третья доза вакцины необходима.
"Я согласна в принципе с международными организациями, которые говорят, что ее (бустерную дозу, - Ред.) нужно вводить лицам с иммунодефицитными состояниями. Только у нас иммунодефицит приклеивают ко всем на свете. Часто насморк - ой, у меня иммунодефицит. Нет, это не иммунодефицит. Иммунодефицит - это, в частности, у онкобольных и еще. У них слабо идет выработка антител как правило", - объяснила инфекционист.
Голубовская отметила, что остальным людям третья доза вакцины от COVID не нужна.
Как мы ранее писали, главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, кому будут делать третью дозу вакцины от коронавируса.