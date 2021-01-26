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Голубовская назвала три сценария развития эпидемии COVID-19 в Украине

Вторник 26 января 2021 08:41
Голубовская назвала три сценария развития эпидемии COVID-19 в Украине
Ольга Голубовская рассказала, как может развиваться эпидемия коронавируса (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Эпидемия коронавируса в Украине может пойти по трем возможным сценариям, которые сейчас можно прогнозировать. В этом уверена доктор-инфекционист, внештатный специалист Минздрава Ольга Голубовская. Медик озвучила три возможные пути распространения инфекции в нашей стране.

О возможных сценариях она рассказала в эфире телеканала "Украина 24". Голубовская дала ответ на вопрос, может ли коронавирус исчезнуть, как грипп в этом сезоне.

"Есть три сценария. Это сойдет на нет (коронавирус– ред.) один сценарий. Но наиболее вероятный сценарий, что через год-два после того, как оно возникло, заболевание станет сезонным и сконцентрируется на группах риска, пожилых людях", - рассказала инфекционист.

Самый страшный сценарий медик даже озвучивать не хочет, но намекнула, что это касается наростающей смертности, которая не будет прекращаться. По мнению Голубовской, ближайшие три месяца точно нам покажут, как далее будут развиваться события.

Отметим, что в последние дни МОЗ в Украине сообщает о рекордно-низких показателях заболеваемости коронавирусом в стране. Так, например, за 25 января в Украине зафиксировано 2779 случаев COVID-19.

Напомним, что ранее Ольга Голубовская назвала симптом коронавируса, означающий легкую форму болезни.

Также мы сообщали, ведущая инфекционист Ольга Голубовская рассказала, в какой период года перенесение коронавирусной инфекции наиболее тяжело и опасно для человека. По данным врача, в зимний период человек получает самые большие дозы возбудителя.

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Новости Украины Жизнь Ольга Голубовская

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