Голубовская назвала лучший способ диагностики пневмонии при COVID-19

Новое исследование показывает, что лучшим способом диагностики пневмонии при коронавирусе является ультразвуковая диагностика легких. Этот метод по точности превышает результаты рентгена грудной клетки. В чем преимущество метода УЗИ рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.

В своем объяснении Голубовская опирается на данные исследований. Она сообщает, что точность диагностики пневмонии при проведении УЗИ равна 97,6%. Пока это лучший из самых доступных методов диагностики пневмонии.

"Исследователи сравнили диагностические возможности УЗИ легких у 143 пациентов с COVID-19, выполненного с помощью портативного устройства, с рентгеном грудной клетки. Окончательный диагноз был подтвержден с помощью компьютерной томографии. Показано, что УЗИ легких имеет чувствительность 97,6%, рентгенография – 69,9%. Специфичность составила 33,3% для УЗИ и 44,4% для рентгена", – написала врач.

Врач сообщает, что на рентгенах часто очаги воспаления, вызванного коронавирусной инфекцией, не просматриваются. При этом врачи описывают такое состояние только как "изменение сосудистого рисунка".

"Поэтому я вообще не считаю целесообразным проводить рентгенологическое исследование при легком и даже иногда среднетяжелом течении заболевания – диагноз не подтвердите, время потратите, да и доктора не должны опираться на эти данные", – подчеркнула она.

Также врач высказалась о нецелесообразном проведении компьютерной томографии.

"Кстати, делать КТ при легком течении заболевания я тоже не вижу особой необходимости – даже если и есть пневмония – тактика ведения больных не меняется. Но легкое течение – это не только показатели температуры, конечно, а вся совокупность клинико-лабораторных данных", – добавила Голубовская.

Напомним, что ранее врач-иммунолог рассказала, сколько больных в Украине будет к Новому году. На данный момент такие цифры вряд ли возможны, но через месяц есть большая вероятность их наблюдать.

Как мы рассказывали ранее, инфекционист Голубовская озвучила три сценария развития COVID-19 в Украине.

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