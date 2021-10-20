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Голубовская назвала главную опасность Дельты: это "несколько другое заболевание"

Автор: Светлана Мащенко

Ведущий украинский инфекционист Ольга Голубовская рассказала, в чем главная опасность штамма коронавируса Дельта, и чем эта мутация отличается от ранних "версий" COVID.

Об этом заслуженный врач написала на своей странице в Facebook.

"COVID-19, вызванный вариантом Delta, надо расценивать как уже несколько другое заболевание. Так же, как это было с приходом варианта Alpha ("британца"), - заявила Голубовская.

Инфекционист назвала три главные особенности течения болезни при инфицировании Дельта-вирусом:

  • высокая вирусная нагрузка - она в сотни раз превышает таковую у предыдущих вариантов,
  • частота тромбозов выше,
  • клинические симптомы быстро прогрессируют и (или) имеют "обвальную" динамику.

Кроме высокой вирусной нагрузки Дельте присуще также удлинение периода контагиозности (заразности) больного.

Коллега Голубовской, врач-инфекционист из Житомира Ольга Сахневич, также говорит, что Дельта крайне быстро распространяется.

"Этот штамм коронавируса отличается от других тем, что его скорость распространения значительно выше, чем была у первого "китайского" штамма. Если раньше один больной человек при общении мог заразить коронавирусом до 1,5-2 человек, то при штамме "Дельта" - уже 9-11 человек", - отметила медик.

Ранее врачи также назвали признаки, по которым можно определить, что у вас штамм коронавируса "Дельта".

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Ольга ГолубовскаяКоронавирус