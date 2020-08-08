Головокружение при вставании может говорить про опасный хронический синдром

Если вы часто испытываете головокружение и слабость, когда встаете, это может быть симптомом опасного хронического состояния - деменции.

Врачи объясняют подобные симптомы тем, что при изменении положения тела происходит резкое падение систолического артериального давления и это может быть связано с нейродегенеративными процессами, пишет журнал Neurology.

Деменцией называют приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. Деменция являет собой распад психических функций, происходящий в результате заболевания или повреждения головного мозга. Наиболее часто деменция наблюдается в старости, ее еще называют старческим маразмом.

Авторы статьи изучили историю болезни 2 131 человека, средний возраст которых составлял 73 года. На момент начала исследования ни у кого из них не была обнаружена деменция.

В течение следующих 12 лет участников исследования изучали на предмет развития деменции. Это заболевание развилось у 22% участников. А у людей с систолической ортостатической гипотензией (головокружением при вставании) вероятность развития деменции была почти на 40% выше.

Примечательно, что участники исследования, у которых показания систолического артериального давления при изменении положения тела из сидячего в стоячее менялись сильнее всего, имели наибольшую склонность к деменции.

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