Головную боль можно победить: медики дали простые рекомендации

Мигрень

Такая головная боль бывает у многих людей. Для нее характерна пульсирующая боль в одной зоне. Боль может охватывать несколько зон, в том числе шею и лицо. Пациенты описывают ее как раскаленную кочергу, которую кто-то вгоняет в голову. Она может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Боль может проявляться заранее и основные симптомы – покалывание в голове и теле, тошнота, рвота, слабость мышц, светлые пятна перед глазами.

Как помочь. Приложить ко лбу холодный компресс, отдых. Можно принять таблетку аспирина или ибупрофена.

Головная боль напряжения

Такая боль проявляется ощущениями сдавливания внутри головы. Часто возникает в области висков и лба. Может повышаться глазное давление, чувствительность кожи головы и верхней части тела. Повышается восприимчивость к шуму и свету. Такая боль бывает эпизодической или хронической. Ее часто путают с мигренью, но при такой боли нет тошноты, рвоты и пятен перед глазами.

Как помочь. Медики рекомендуют бороться не с последствиями, а отыскать причину такой боли. Следует снизить уровень стрессов, сохранять душевное спокойствие, равновесие, соблюдать режим сна и уделять время физической активности. Чтобы снять боль – можно принять душ, сделать зарядку.

Апноэ

Это первичный вид головной боли, который связанный со сном. Пульсирующая боль возникает тогда, когда человек спит. Ученые допускают, что такая боль появляется из-за храпа, когда спящему человеку не хватает кислорода.

Как помочь. Чтобы устранить такой вид боли, рекомендуется выпить ибупрофен или аспирин. Также можно выпить чашку кофе, если нет противопоказания и склонности к гипертонии.

В каких случаях нужно немедленно вызывать врача: