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Головний симптом раку рота, який багато хто ігнорує

Фото: Які симптоми раку ротової порожнини (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Експерти в галузі охорони здоров'я попереджають, що занадто багато людей ігнорують попереджувальні ознаки раку ротової порожнини.Більше половини всіх випадків раку порожнини рота діагностується на третій або четвертій пізній стадії, коли рак вже прогресує.

Які головні симптоми цього виду раку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Wales Online.

Симптоми раку рота

Існує низка факторів ризику розвитку раку порожнини рота, включаючи надмірний вплив сонячного світла (на губи), тютюн і алкоголь (рак язика та дна порожнини рота) та вірус папіломи людини (задня частина рота).

Язик є однією з найпоширеніших областей, де може розвинутися рак ротової порожнини, хоча він може бути виявлений і в інших областях цього органу.

Рак порожнини рота зустрічається вдвічі частіше у чоловіків, ніж у жінок, причому пік випадків припадає на вік від 60 до 69 років. 65% людей виживають після діагнозу рак ротової порожнини через п’ять років, і цей показник покращується у віковій групі 15-54 років.

Симптоми раку ротової порожнини можна прийняти за інші проблеми в ротовій порожнині, такі як виразки, кандидозні інфекції або білі плями. 

Головні симптоми раку рота

  • виразка у ротовій порожнині, яка триває більше трьох тижнів
  • червона або біла пляма в роті шишка в роті або на губі
  • біль у роті
  • утруднене ковтання
  • труднощі з розмовою або хрипкий (хрипкий) голос
  • клубок у шиї або горлі
  • втрата ваги.

 

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