Головний симптом раку рота, який багато хто ігнорує

Симптоми раку рота

Існує низка факторів ризику розвитку раку порожнини рота, включаючи надмірний вплив сонячного світла (на губи), тютюн і алкоголь (рак язика та дна порожнини рота) та вірус папіломи людини (задня частина рота).

Язик є однією з найпоширеніших областей, де може розвинутися рак ротової порожнини, хоча він може бути виявлений і в інших областях цього органу.

Рак порожнини рота зустрічається вдвічі частіше у чоловіків, ніж у жінок, причому пік випадків припадає на вік від 60 до 69 років. 65% людей виживають після діагнозу рак ротової порожнини через п’ять років, і цей показник покращується у віковій групі 15-54 років.

Симптоми раку ротової порожнини можна прийняти за інші проблеми в ротовій порожнині, такі як виразки, кандидозні інфекції або білі плями.

Головні симптоми раку рота